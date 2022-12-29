Санкции, каких еще не было. Экономические итоги – 2022

Заканчивается очередной год, экономическая ситуация в котором была не из лучших. В отношении России снова вводились санкции, причем на этот раз – одни из самых жестких за мировую историю. Уход иностранных брендов, новые друзья на Востоке, инфляция и капелька оптимизма – «Новый День» представляет обзор экономических итогов 2022 года.

Инфляция: опять двузначные цифры

В этом году инфляция била рекорды: на максимуме в целом по стране она достигала 18%, за последние 20 лет таких цифр еще не было. Свердловская область начала год с инфляции на уровне примерно 8%, в марте она была выше 16%, пик был в апреле – 17,66%, по итогам августа превысила 14% , в ноябре – 11,59%.

На протяжении всего года перманентно дорожало детское питание , выросли в цене макароны, картофель , овощи после окончания сезона поднялись на 20% за неделю.

К Новому году в цене подросли мясо и колбаса . В целом же за год продукты подорожали на 11%, алкоголь – почти на 9%.

Кстати, интересные цифры обнародовал Свердловскстат: оказывается, на продукты свердловчане тратят 6700 рублей в месяц, на одежду – 1400 .

Что касается доходов, то в этом году падали в том числе номинальные зарплаты , ну а мы проверили, что можно было купить на одну зарплату в кризисы XXI века .

Магазины: пустые площади и бесцветные упаковки

Витрины магазинов начали меняться практически сразу после начала событий на Украине. Еще в марте о своем уходе заявила Coca-Cola, в июне дистрибьютор подтвердил, что б ольше продавать самую известную мире газировку на территории России не будет . Но не растерялся завод «Очаково» – и выпустил напитки в очень похожей упаковке. Теперь можно купить «Кул-колу», «Стрит» и «Фанси». А еще появился «Фрустайл» от PepsiCo и «Фанки-Манки» российского производителя. Свернули работу известные сети фастфуда. KFC ушла как компания, но многие рестораны продолжают работать по франшизе. На месте McDonald's сейчас работает «Вкусно и точка». Кто-то ушел, не оставив ничего взамен. Например, ТРЦ ищут замену Zara, Pull and Bear, Adidas, Nike, Reebok, Puma. Долго уходила и все же ушла IKEA. В итоге в мае УПН насчитала порядка 17% свободных площадей в торговых центрах – рекордное значение .

На внешнем виде полок сказался не только уход иностранных брендов, возникли проблемы с полиграфией у тех, кто остался. Бренды вынуждены переходить на бесцветную упаковку, первыми стали «Сады Придонья», затем подключилась «Фрутоняня», першинская молочка и другие торговые марки.

Процесс покупки тоже стал куда менее комфортным – свою работу свернули Visa и MasterCard, отключились Apple Pay и Google Pay, приложения ряда банков были удалены из магазинов, а чтобы оплатить подписку на приложения, теперь приходится искать обходные пути.

Подводя итоги года, представители ретейла отметили, что ситуация остается мало предсказуемой , к тому же доходы людей падают, трафик в ТЦ снижается, люди приходят не развлечься, а совершить осознанные покупки.

Валюта: недоступный доллар и слишком крепкий рубль

Уходящий год запомнится скачками и аномалиями на бирже. В марте рубль бил рекорды – 121 за доллар, 132 за евро . И валюту покупали! Ситуация стабилизировалась к маю. К середине месяца курс на Мосбирже упал ниже 62 рублей за доллар. Причин укрепления рубля было несколько . На рынке доминировали продавцы валюты, раньше там были иностранные инвесторы и продавцы, но их почти не осталось. Действовало ограничение в 10 тысяч долларов на вывод валюты. Из-за ограничений пропали долларовые вклады, зато появились вклады в юанях . И третья, одна из главных, – экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. Ожидалось, что вот-вот рубль начнет слабеть, потому как крепкая нацвалюта оказалась невыгодной прежде всего экспортерам. А экономисты советовали хранить доллары в банке, обычной трехлитровой. Практически до начала декабря доллар торговался за 60 рублей (с колебаниями). 21 декабря, впервые с мая, курс поднялся выше 70 рублей.

До сих пор действуют ограничения на вывод валюты: банки могут продавать только те евро и доллары, которые появились у них после 9 апреля, сохраняется лимит в 10 тысяч долларов на снятие, появились комиссии за обслуживание валютных счетов.

Автопром: китайские аналоги и раздетые «Лады»

События 2022 года на автомобильном рынке сказались невероятно сильно. Из России ушли многие привычные бренды: General Motors, Nissan и Renault заявили о полном прекращении деятельности, Toyota, Mazda, Ford, Volkswagen и Mercedes продали свои заводы. Продажи машин в целом по году сократились на 60%, а в отдельные месяцы падение составляло до 80%. «Автовазу» не хватает запчастей, «Лады» будут выпускать без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС, а также без подушек безопасности. Ну а пока завод копит некомплектные автомобили – их уже более 9 тысяч . Причем ценники на российские авто впечатляют: «Ларгус» продается за 1,5 миллиона, «Нива» стоит более миллиона рублей.

Зато в таких условиях на отечественные автомобили вынуждены пересаживаться чиновники – мэрия Екатеринбурга уже закупает «Лады» . А вот областные власти пока не торопятся поддерживать российский автопром .

Рынок завоевывают китайские автомобили, китайские запчасти и даже китайские покрышки. Ожидается, что каждая вторая машина на российском рынке в 2023 году будет из числа китайских марок. Ожидаются поставки машин из других, весьма неожиданных, стран: например, из Ирана.

Туризм: закрытый Запад и восстановление допандемийных программ

На 2022 год туротрасль возлагала большие надежды: пандемийные ограничения одно за другим снимались, с января появлялось все больше полетных программ из Екатеринбурга. Были заявлены прямые рейсы в Таиланд, Доминикану, ОАЭ. Египет. Но почти все они были отменены. После 24 февраля в отношении российской авиаотрасли были введены серьезнейшие за всю историю санкции. По сути, в России на тот момент почти не осталось самолетов, которые имели право летать за рубеж. Все вылеты с марта были отменены, а многие туристы до сих пор не получили своих денег.

К апрелю международный пассажиропоток в Кольцово в апреле упал на 70,6% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года. Екатеринбургский аэропорт впервые сократил персонал и начал оптимизацию – такого не было даже в пандемию. Визовые центры отменяли выдачу виз.

К лету ситуация немного стабилизировалась. Туроператорам удалось договориться с иностранными перевозчиками, чтобы они выполняли вылеты из Екатеринбурга на популярные курорты: в Турцию, Египет, ОАЭ. Но из-за дефицита перевозных мощностей цены на туры этим летом были высокими: недельная поездка в Турцию на двоих стоила от 150 тысяч рублей. Авиаотрасль тоже частично решила проблемы, которые возникли из-за санкций, и к выполнению программ приступили отечественные авиакомпании.

Но тут началась частичная мобилизация, а с ней и вторая волна оттока граждан из России: оказалось, что улететь просто нереально, полетные программы куцые, а желающих покинуть родину в избытке. Туристы же в панике отменяли туры, опасаясь, что их не выпустят на границе, продажи в сентябре рухнули.

Ближе к зиме ситуация исправилась. Впервые за два года ассортимент прямых рейсов из Екатеринбурга увеличился и почти вернулся к допандемийному уровню: улететь можно было в Египет, ОАЭ, Таиланд, Индию, Израиль, Турцию и даже на Мальдивы. Хотя, конечно, количество вылетов по-прежнему меньше, чем до 2019 года. Недоступным остался Запад. А в декабре таковым стал еще и Египет – авиакомпания I Fly и туроператор Tez Tour официально отменили полетную программу из Екатеринбурга в Хургаду. Причина – Иордания закрыла небо для российских авиакомпаний.

Из новостей внутреннего туризма. Власти задумались о расширении туристического сбора внутри страны и в частности предложили ввести его в регионах Урала. Примерная стоимость – 25-30 рублей в сутки. А еще был расформирован Ростуризм, и это может обернуться для Свердловской области потерей 600 миллионов. Зато из-за сложной геополитической обстановки и страха людей выезжать за рубеж вырос турпоток в Свердловскую область: с начала года в регион приехали уже 2 миллиона туристов.

Недвижимость: спрос снижается, но цены растут

Банк России 28 февраля резко, до 20% годовых, повысил ключевую ставку, вслед за ней взлетели и банковские ставки по кредитам. Ипотека стала недоступной, стали проседать продажи – как у застройщиков, так и на вторичке. Поддержать первичный рынок помогла льготная ипотека. К осени рынок несколько восстановился. Но в сентябре случился новый удар – люди массово уезжали из страны, предложений по аренде и продаже жилья стало очень много. Отток населения, к слову, оказался в три раза выше привычного.

В итоге к концу года сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, аналитики фиксируют рост цен на жилье, в центре Екатеринбурга метр стоит до 225 тысяч. С другой стороны, спроса нет, квартиры продаются медленно. На первичке непроданными остаются максимальное количество квартир – около 41 тысячи .

Гособоронзаказ: шестидневная рабочая неделя

К концу года предприятия Ростеха, «Алмаз-Антея» и Роскосмоса, выполняющие гособоронзаказ, перешли на шестидневную рабочую неделю. У заводов вырос объем заказов. Причем Уралвагонзавод перешел на увеличенный график еще в августе. А по итогам августа Свердловскстат отчитался об индексе промышленного производства – упали почти все сферы, но одна категория показала рост почти в два раза – это «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования». Эта группировка включает производство таких изделий, как ящики и контейнеры, а также производство оружия и боеприпасов .

Еще две сферы по итогам этого года оказались в плюсе – это все, что связано с цифровизацией, и сфера машиностроения . Раньше им мешали западные компании, которых теперь на рынке почти не осталось.

По оценкам экономистов , в целом с санкциями экономика справиться смогла – по крайней мере, весной ожидания были куда более мрачные. Однако эксперты указывают: негативные последствия и не сказываются молниеносно, и не исчезают. Весьма вероятно, «новая экономическая реальность» в России установится надолго, возможно, на десятилетия.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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