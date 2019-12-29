Фотоитоги. Кадры, которые помогут не забыть 2019-й (ФОТО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги уходящего 2019-го. Для тех читателей, которые больше любят картинки, а не буквы, мы подготовили подборку фотографий, которые помогут не забыть этот год.

Игроки «Автомобилиста» празднуют гол в четвертьфинальном матче плей-офф Кубка Гагарина

Бортпроводницы «Уральских авиалиний» на презентации нового Airbus A320 neo

Мэр Александр Высокинский на открытии «золотой» школы Андрея Симановского

Горожане делают селфи после акции «Свеча памяти» в честь начала Великой Отечественной

Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников с лопатой во время посадки новой аллеи

Министр транспорта России Евгений Дитрих показывает главе правительства РФ Дмитрию Медведеву экспонаты выставки «Дорога-2019»

Екатеринбуржцы собрались у памятника Кирову, чтобы послушать музыку на Венском фестивале музыкальных фильмов

Жители Сысертского района митингуют в Екатеринбурге против строительства мусоросортировочного комплекса

Игроки молодежной сборной России по футболу празднуют гол, забитый в ворота польской сборной на матче на «Екатеринбург Арене»

Министр строительства РФ Владимир Якушев, глава УГМК Андрей Козицын и губернатор Евгений Куйвашев нажимают кнопку в честь начала строительства ледовой арены на месте снесенной телебашни

Девушки из местных танцевальных коллективов готовятся к встрече Николая Цискаридзе в театре музыкальной комедии

Хозяйка медной горы встречает министра культуры РФ Владимира Мединского

Коммунисты оставили куклу Кена без штанов на митинге в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выбирают талисман Универсиады-2023

Служитель храма чистит улицу от снега возле Большого Златоуста во время сильного снегопада

Монахиня голосует на городском опросе по выбору площадки для храма святой Екатерины

Мощный пожар в Цыганском поселке

Мусульмане готовят резолюцию в адрес властей с требованием дать землю под строительство соборной мечети в Екатеринбурге

Новогодние пингвины в ледовом городке на площади имени 1905 года

Полицейские разглядывают награды, полученные в честь 100-летия системы МВД

Раннее утро в палаточном городке для паломников у храма-на-крови

Представители русской делегации на открытии рождественской ярмарки «Зима. Тепло»

Девушку из группы палестинских музыкантов, приехавших в Екатеринбург на пасхальный крестный ход, укутывают пледом

Паломники делают селфи ранним утром на Ганиной Яме после завершения крестного хода в честь Царских дней

Ветераны и девочка на параде Победы в Екатеринбурге

Пожарный после тушения сильного пожара на лакокрасочном заводе

Во время соревнований для сотрудников МЧС мужчина тащит на себе дорогой внедорожник

Пожилой мужчина на празднике в честь дня ВДВ

Православную активистку Оксану Иванову, которую судили за незаконную массовую акцию на площади Первой Пятилетки, приехал поддержать митрополит Кирилл

Артисты оперного театра во время премьеры новой постановки «Риголетто»

Президент России Владимир Путин говорит об экологии на саммите GMIS-2019

Рабочие достают провалившиеся под лед экскаваторы между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Министр спорта Леонид Рапопорт и депутат заксобрания Елена Чечунова приветствуют друг друга перед выездным совещаниям полпредства в ЗССО

Самосвал наполовину ушел под землю в парке 50-летия ВЛКСМ

Почетный караул во время открытия площади Обороны после реконструкции

Служебный пес на празднике в честь создания кинологической службы в России

Сильный туман в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха

Уличное табло показывает температуру воздуха в октябре

Хаски, найденный на «черной передержке», где собак держали в жутких условиях

Парное выступление девушек на чемпионате УрФО по pole dance

Черные бабочки облепили стены на Биеннале-2019

Участники хакерской группы Lurk требуют присяжных

Отдельно мы публикуем фотографии из сквера у театра драмы, сделанные в дни противостояния – с 13 по 18 мая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.12.19

Навстречу 2020: итоги уходящего года. / Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Кольцово. / В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»