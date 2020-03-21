Коронавирус в Екатеринбурге, тотальный карантин и страх кризиса – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Спустя десять дней после объявления мировой пандемии коронавирус добрался до Урала. В Екатеринбурге в больнице лежат шесть заболевших, анализы еще нескольких сотен человек, контактировавших с ними, проверяются. В Свердловской области запрещены все массовые мероприятия, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, музеи, театры и кинотеатры закрылись на карантин. Такого в регионе еще не было. О самых важных изменениях в жизни уральцев за последнюю неделю – обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: коронавирус добрался до Екатеринбурга

17 марта в Свердловской области был подтвержден первый случай Covid-19. Заболела девушка, которая вернулась в Екатеринбург из круиза по Средиземному морю с посещением, в том числе, Италии. Ее госпитализировали только на четвертый день после приезда, причем заболевшая сама сообщила о себе на горячую линию Роспотребнадзора. Как выяснилось, до выявления первого случая транзитных путешественников в Кольцово никто не проверял. Санврачи заверили, что установили все контакты заболевшей, а в доме, где проживает девушка, у жильцов замеряли температуру.

Подробности о первой заболевшей и карантинных мерах

18 марта появилась информация о еще пяти заболевших коронавирусом. Они прибыли из Австрии, Германии, Франции и Испании. Официально их диагноз был подтвержден только к вечеру следующего дня, когда пришли результаты анализов из лаборатории «Вектор» в Новосибирске.

Все заболевшие находятся в 40-й больнице. Их состояние удовлетворительное и не вызывает опасений, сообщали медики.

По последним данным, в Свердловской области под медицинским наблюдением находится 1267 человек. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 73 пациента, в том числе по одному – в Каменске-Уральском и Новой Ляле. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что среди госпитализированных нет пожилых людей. Он также заверил, что не всех пациентов с коронавирусом придется везти в Екатеринбург, так как в области есть больницы с современными инфекционными боксами. Но их распределение по городам не уточнил.

Тренд недели: карантин, дезинфекция, кризис

С наступлением реальной угрозы коронавируса в Свердловской области начали вводить карантинные ограничения, которые ужесточаются с каждым днем. В среду школы перевели учеников на дистанционное обучение, детские сады все еще работают, но родители по желанию могут оставить детей дома. Вузы и техникумы Екатеринбурга также отправили студентов на удаленку.

В религиозных учреждениях ввели спецмеры – в мечетях отменили пятничные намазы, в синагоге Екатеринбурга даже готовы отказаться от празднования Песаха. В православных храмах пока ограничились лишь дезинфекций мест сбора прихожан.

В регионе последовательно вводили ограничения на массовые мероприятия. Сначала запретили собрания свыше тысячи человек, затем свыше 50 человек. К концу недели было объявлено, что закрываются все кинотеатры, детские зоны и фудкорты в торговых центрах. На карантин ушли все крупные музеи и театры, массово переносятся концерты.

На особый режим работы перешли административные учреждения. В мэрии Екатеринбурга у всех посетителей замеряют температуру. Заседания областного парламента будут проходить без журналистов. Также без прессы теперь проходят все суды – мера введена на три недели. В поликлиниках временно отменили вакцинацию для детей дошкольного возраста из-за ситуации с коронавирусом.

Дезинфекция вагонов метро

По указу губернатора с 18 марта управляющие компании обязаны ежедневно дезинфицировать подъезды жилых домов. Общественный транспорт Екатеринбурга работает без ограничений, но подвижной состав дважды в сутки моется дезрастворами. На следующей неделе власти пообещали установить в аэропорту, на железнодорожном вокзале и метро тепловизоры. Правда, на местах все чаще возникают вопросы, откуда брать деньги на выполнение этих требований. В Екатеринбурге уже готовы распечатать резервный фонд. При этом в городе тотально не хватает масок и антисептиков, в чем лично убедились журналисты «Нового Дня».

Коронавирус сильно ударил по туристической отрасли. Эксперты прогнозируют массовые сокращения и банкротства турфирм в недалеком будущем. Туроператоры пытаются спасти себя введением 100-процентных штрафов за аннуляцию туров. Свердловские предприятия пока не жалуются на проблемы с поставками из-за закрытия границ, но уже задумываются о переводе сотрудников на удаленную работу. В Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области считают, что предприятиям потребуется помощь бюджета, чтобы справиться с кризисом.

Видео недели: что скупают уральцы в магазинах из-за угрозы карантина

Что скупают уральцы

Коронавирус породил панику в соцсетях – люди показывают фотографии пустых полок в продуктовых магазинах России. Съемочная бригада «Нового Дня» лично объехала несколько супермаркетов, чтобы выяснить, что происходит. Продавцы рассказывают, что за последнюю неделю уральцы раскупают крупы, макароны, консервы, сахар, причем берут сразу в больших количествах. Но пугающей пустоты на прилавках нет, так как продукты в магазины оперативно завозят поставщики. Свердловские власти поспешили успокоить жителей – товарных запасов в регионе хватит как минимум на 40 дней.

Приговор недели: водитель бешеной «Хонды» получил 6,5 лет колонии строгого режима

В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга огласил приговор водителю Владимиру Пузыреву, который полтора года назад выехал на пешеходный тротуар и сбил трех человек, в том числе маленького ребенка. Ему дали шесть лет и шесть месяцев строгого режима, кроме того, ему зачтется срок пребывания под стражей. Пузырев признан виновным по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам» и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Прокурор запрашивал для обвиняемого 11 лет лишения свободы по совокупности статей. Но суд принял решение оправдать водителя по статье ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» – речь идет о водительском удостоверении.

Приговор хондаводу

Трэш недели: муж зарезал жену ножом у здания суда

Жуткое убийство случилось утром 18 марта в Первоуральске. Мужчина напал с ножом на гражданскую жену перед рассмотрением дела о побоях. Все случилось возле здания городского суда. Женщине удалось вырваться и убежать, ее попытались защитить двое приставов. Нападавший сумел ранить и их, а затем скрылся. Женщина от полученных ранений скончалась, приставы получили более легкие травмы. Полицейские задержали убийцу спустя несколько часов в подъезде дома, где живет его мать. Его личность была установлена – это житель Первоуральска Вячеслав Попов. 20 марта суд вынес решение об его аресте, мужчина обвиняется по статьям «убийство» и «покушение на убийство». У погибшей женщины остались трое детей, отец одного из них – Попов.

Арест первоуральца, зарезавшего жену у здания суда

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.20

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