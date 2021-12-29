Жгли людей, стреляли по соседям, брали взятки: криминальная хроника – 2021 (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящий год был богат на резонансные преступления и судебные процессы. РИА «Новый День» представляет обзор самых громких дел о взятках, убийствах, поджогах, стрельбе в общественных местах, склонении к самоубийству и плагиате.

Самое необычное, самое курьезное и самое затянутое дела

Пожалуй, самым необычным в уходящем году стало уголовное дело в отношении бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (в миру Николая Романова). Измайловский райсуд Москвы признал его виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. «Романов совершил самоуправство... будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства», – сообщили в суде. Бывший схимник приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Его защита подала апелляцию, дата рассмотрения пока неизвестна.

Церковный суд лишил схиигумена Сергия сана

Самое курьезное дело года: певец Стас Костюшкин обвинил в плагиате екатеринбургскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную как Монеточка. По мнению истца, Монеточка «украла» его трек «Женщина, я не танцую», когда исполнила ее со своими словами – «Мама, я не зигую». В сентябре суд назначил экспертизу, которая затянулась на несколько месяцев.

Дело Костюшкина и Монеточки о плагиате. Стороны не пошли на мировую

Самый строгий приговор за ненасильственное преступление получил телеграм-блогер и пиарщик из Екатеринбурга Александр Устинов. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Устинова признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и распространении порнографии.

Самым долгим судебным процессом можно назвать рассмотрение дела Владимира Васильева, виновного в ДТП с двумя погибшими. Громкая трагедия произошла еще в августе 2019 года, а суд над Васильевым начался только в 2020-м. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты пришли к выводу, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. Васильев-младший признал вину частично: за рулем был он, но алкоголь не употреблял. 10 марта 2021 года Ленинский райсуд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Защита подала апелляцию. 20 июля 2021 года областной суд отменил приговор и решил вернуть дело на полный пересмотр. 2 декабря кассация отменила это решение и снова отправила дело в областной суд.

Дело Васильева

Стрелки и пироманы

В апреле суд вынес приговор 30-летнему Александру Понкратову. За гибель восьми человек в подожженном им доме мужчина получил пожизненный срок. По данным прокуратуры, Понкратов еще несовершеннолетним совершал поджоги и испытывал удовольствие от вида горящих зданий. Судебная психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. Свою вину он так и не признал.

Все еще не закончено следствие по еще одному резонансному преступлению. По версии следствия, в конце мая в Екатеринбурге на улице Луначарского 33-летняя Анна Ш. с особой жестокостью убила не знакомого ей бездомного – облила спящего мужчину бензином и подожгла. Он скончался в больнице на следующий день. Женщину арестовали, ей предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Еще одно жестокое преступление было совершено в Реже. Станислав Мигунов из мести избил и бросил умирать в подожженной им же квартире 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына. Причина – в том, что пенсионер обвинил его в краже денег из своей сумки. Преступник получил 17 лет 2 месяца лишения свободы. Первые шесть лет мужчина проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года.



Еще не вынесен приговор Сергею Болкову, который обвиняется в том, что 30 мая устроил стрельбу с балкона на Химмаше. Бывший сотрудник ППС признал вину частично. «Я не помню, что там было», – сказал он. Напомним, в результате стрельбы был причинен тяжкий вред здоровью девятилетней девочки (сквозное ранение живота) и вред средней тяжести сотруднику Росгвардии (ранение в голень). Дело находится в Свердловском облсуде, следующее заседание – 11 января 2022 года.

Химмашевскому стрелку грозит пожизненное

На днях в Железнодорожный районный суд поступило еще одно подобное дело – в отношении Антона Калинина, которого обвиняют в том, что 3 сентября у себя в подъезде на проспекте Седова в Екатеринбурге он устроил стрельбу, чуть не попав в своих соседей – мужчину 1962 г.р., его сожительницу и сына-инвалида 2000 г.р. Только благодаря активному сопротивлению мужчины и подоспевшему на помощь гражданину удалось избежать трагедии. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

24 декабря в Железнодорожном районе было совершено нетипичное убийство. Неизвестный мужчина зашел в закусочную, достал пистолет и застрелил посетителя, который пил чай, после чего скрылся.

Преступления в отношении детей

До сих пор не поставлена точка в деле матери Полины «из шкафа». Напомним, жуткая история произошла в Карпинске. Юлия З. родила дочь в апреле 2020-го и скрывала ее от всех, подолгу оставляя без еды и присмотра. Осенью 2020 года истощенного ребенка в шкафу обнаружили знакомые Юлии и обратились в правоохранительные органы. После происшествия мать девочки прошла обследование в психиатрической больнице, и ее признали вменяемой. Женщина обвиняется в истязании несовершеннолетнего, оставлении в опасности, умышленном причинении вреда здоровью. Дело с августа находится на закрытом рассмотрении в горсуде Карпинска.

А вот глава религиозной секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина и ее адепт Иван Казанцев отправлены судом на принудительное лечение в психиатрической больнице. Напомним, Гайнуллина основала религиозную общину, требуя от участников жестоко наказывать своих детей. В декабре 2017 года она завлекла в секту екатеринбургскую семью Казанцевых. Глава семейства Иван, следуя указаниям Гайнуллиной, постоянно избивал своих сыновей. В ноябре 2019 года отец забил до смерти младшего 9-летнего ребенка, а тело закопал в Юго-Западном лесопарке.

Резонансные убийства

Весной широкий общественный резонанс вызвало убийство инстаблогера Кристины Журавлевой. В начале апреля она перестала входить на связь, и интернет-знакомые забили тревогу. Только 30 апреля ее муж Дмитрий Журавлев сообщил в полицию об исчезновении супруги. Ранее в лесополосе был найден неопознанный женский труп. Сопоставив факты, полиция пришла к выводу, что обнаруженная ранее погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей Кристиной. Убийцей оказался муж. Он задушил жену во время ссоры, четыре дня хранил тело дома, а потом вывез в лес. Журавлева приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Только 25 июня 2021 года в Свердловском областном суде был вынесен приговор по делу об убийстве Ксении Каторгиной – молодой женщины, которая в октябре 2019 года поехала на встречу с потенциальной покупательницей своего автомобиля и пропала. Тело Ксении нашли через несколько дней. Оказалось, что она стала жертвой группы хладнокровных преступников – одной женщины и двух мужчин, которые выманили ее из дома и убили, а ее машину продали. Михаил Федорович был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима, так как его действия признаны рецидивом. Екатерина Меньщикова получила 17 лет, Марат Ахметвалиев – 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор убийцам Каторгиной

Коррупционеры и экс-депутаты

В уходящем году на одной скамье подсудимых по обвинению в получении взятки оказались сразу два бывших высокопоставленных силовика: экс первый замглавы СУ СКР Свердловской области Михаил Бусылко и экс-заместитель областного прокурора Дмитрий Чуличков, а также их знакомый – адвокат Владислав Вострецов. Их обвиняли в том, что они за деньги возобновили ранее закрытое уголовное дело в отношении свердловского коммерсанта. Заплатил за это его бывший деловой партнер. 9 августа Ленинский районный суд признал всех троих виновными и назначил от 8,5 до 9,5 лет строгого режима. Никто из подсудимых своей вины не признал. Рассмотрение апелляции началось 29 декабря, а продолжится – 18 января 2022 года.

Еще одно громкое коррупционное дело – в отношении бывшего начальника отделения ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу Владимира Нечаева. Еще в 2017 году Нечаев и его подчиненный выманили у бизнесмена 2,5 млн рублей за прекращение проверки в отношении его компании, а затем вымогали взятку еще у одного предпринимателя. Когда посредника задержали, Нечаев бежал за границу, но в 2020 году его задержали. 9 декабря 2021 года его приговорили к 10 годам строгого режима и штрафу в трехкратном размере взятки.

В июле завершилось громкое дело «Титановой долины». Суд приговорил ее бывшего гендиректора Артемия Кызласова к 10 годам колонии строгого режима за вымогательство взятки в 13 миллионов рублей у бизнесмена Дмитрия Панова. Сообщника Кызласова, Михаила Шилиманова, суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляцию, когда она будет рассмотрена – пока неизвестно.

Приговор Кызласову

В сентябре Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор обанкротившемуся застройщику и бывшему депутату ЕГД Игорю Плаксину. Он был соучредителем компании «Уралэнергостройкомплекс», которая привлекала деньги пайщиков и дольщиков для строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус», а затем обанкротилась. В уголовном деле насчитывалось около 800 потерпевших, причиненный ущерб превышает 2,5 млрд рублей. Судья назначил Плаксину шесть лет колонии общего режима.

А вот бывший депутат заксо от ЛДПР Александр Коркин за неумышленное убийство на охоте в серовских лесах в 2019 году наказания не понес – вышли сроки давности. 24 июня 2021 года суд признал Коркина виновным и приговорил к одному году ограничения свободы и выплате компенсации родным погибшего. Но приговор в законную силу не вступил: защита Коркина подала апелляцию, а пока ее рассматривали, срок давности по уголовному делу вышел.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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