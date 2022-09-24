Мобилизация, инаугурация и референдумы – итоги недели от РИА «Новый День»

Объявление частичной мобилизации в России стало главным событием недели, которое затмило все региональные новости. Но все же они были – третья инаугурация Куйвашева, очередной скачок заболеваемости коронавирусом и снова смог от природных пожаров. О самом важном и интересном за неделю – в подборке «Нового Дня».

Мобилизация

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в ходе СВО на Украине. Призыву на военную службу подлежат мужчины, которые в настоящий момент состоят в запасе, проходили службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Сразу после этого в интернет-поисковиках стали расти запросы «как уехать из России» и «отсрочка от армии». За сутки цены на авиабилеты за границу увеличились в несколько раз. В четверг, 22 сентября, был опубликован приказ свердловского военкома о частичной мобилизации, в котором в частности говорилось, что резервистам запрещается покидать место жительства, если они не получили повестку. В последующей редакции приказа это требование смягчилось до ограничения выезда за границу. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни дополнительно опрашивают пассажиров мужского пола. Также в приказе военкома была прописана обязанность организаций предоставить по запросу исправные автомобили. В подведомственных учреждениях Свердловской области уже начался пересчет транспорта.

Среди подлежащих мобилизации оказались несколько екатеринбургских депутатов. Они заявили, что ждут повестки. А вот пиарщик свердловского отделения «Единой России» Максим Бестфатер уже отправился в военкомат.

«Новый День» подготовил несколько инструкций: что брать с собой на сборный пункт, как собрать «тактическую аптечку», что делать с имуществом и кредитами. Также юристы поделились советами, как вернуть деньги за сорванный отпуск и как предпринимателям спасти свое дело в случае призыва.

В день объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге прошла несанкционированная акция протеста. По свидетельствам очевидцев, полиция задержала как минимум 40 человек. Среди задержанных – известный адвокат Георгий Краснов, который занимался делами по дискредитации ВС РФ. Суд назначил ему 10 суток административного ареста. Такое же наказание получили большинство задержанных. Опрошенные «Новым Днем» политологи считают, что власть должна активно разъяснять действия по мобилизации, чтобы предотвратить протесты населения.

Референдумы восточных областей Украины

С 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В том числе в голосовании принимают участие украинские беженцы на территории Свердловской области. Четыре участка (по одному на каждую территорию) открылись в Доме добровольцев в Екатеринбурге. Для голосования в других городах используется мобильный участок в микроавтобусе. Организаторами выборов выступают зарубежные участковые комиссии из указанных территорий.

Инаугурация Куйвашева

В понедельник прошла инаугурация Евгения Куйвашева, избранного 11 сентября на пост губернатора Свердловской области. Церемония длилась всего полчаса, да и речь главы региона была краткой. В то же день свердловское правительство подало в отставку, но все члены кабмина пока работают в статусе и.о. Первые кандидатуры Куйвашев внес на утверждение в заксобрании. Сменился также представитель губернатора в Совете Федерации – вместо Эдуарда Росселя сенатором стал Виктор Шептий. Довыборы на освободившееся место в свердловском парламенте состоятся через год – в сентябре 2023 года.

Очередной всплеск заболеваемости Covid-19

В пятницу ежедневная заболеваемость Covid-19 перешагнула за 2000 случаев в сутки. В Свердловской области разворачивают дополнительные ковидные койки, темпы вакцинации от коронавируса за месяц выросли в пять раз. Эпидпорог по ОРВИ (Covid-19 также относится к респираторным вирусным инфекциям) превышен почти на 100%. В Свердловской области начали закрывать школьные классы и детские садики на карантин.

Мат в думе

В Екатеринбургской думе обсуждение вопроса нелегальных киосков обернулся скандалом с перчинкой. Депутат Александр Колесников нецензурно выразился в адрес вице-мэра Дмитрия Ноженко, а тот обиделся и пригрозил уйти с трибуны. Но все-таки остался и дослушал вопросы депутатов.

Смог в Екатеринбурге

С четверга Екатеринбург накрывает смогом из-за тлеющего торфяника в селе Большое Седельниково. Горожане жалуются на сильный запах гари и дымку в воздухе. Особенно страдают жители Академического района. Торфяник тушат больше ста пожарных, МЧС использует спецтехнику. Метеорологи дали предупреждение о смоге, которое будут действовать до 20 часов 26 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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