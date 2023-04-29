Выгоревшие поселки, предстоящие майские и завершившиеся праймериз – итоги недели от «Нового Дня»

Уходящая неделя запомнится всей Свердловской области пожарами, которые бушевали в разных уголках региона. Особенно трагичными последствиями они обернулись для жителей Сосьвы, где десятки семей остались без крова над головой. Также на неделе обсуждали планы на майские праздники и подводили промежуточные итоги праймериз ЕР. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: область в огне и сгоревшая Сосьва

Главной темой недели, конечно, стали пожары, бушевавшие в Свердловской области. Первые звоночки появились во вторник, когда установилась теплая и сухая погода с ветром. Днем пришло сообщение о пожаре в поселке Прогресс Первоуральска, где загорелась пилорама. Спустя считанные минуты из-за другого лесного пожара перекрыли дорогу Нижняя Синячиха – Ирбит. К вечеру в регионе бушевало уже 38 пожаров, на тушении работали более 300 спасателей. Масштаб трагедии стал понятен к ночи: оказалось, что огнем уничтожены десятки домов в поселке Сосьва на севере области. Там ввели режим ЧС.

К утру среды, 26 апреля, было уничтожено 92 жилых дома в Сосьве, сообщалось об одном погибшем. К вечеру число жертв возросло до двух: кроме 62-летнего мужчины погибла 90-летняя бабушка.

Были повреждены электросети, а также часть инфраструктуры РЖД. Кроме того, во время пожара пришлось эвакуировать более 200 заключенных местной лечебной исправительной колонии, которых перевели в Нижний Тагил. Здание медчасти сгорело. Жители со всей Свердловской области в первый же день начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

К утру 26 апреля пожар в Сосьве локализовали на площади 9000 квадратных метров, но еще более суток потребовалось для ликвидации огня. В Сосьву прибыла едва ли не половина кабинета министров Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев прервал свою поездку в Узбекистан на «Иннопром», и по возвращении 26 апреля отправился в Сосьву вместе с главой МЧС России Александром Куренковым.

Власти провели встречу с местными жителям, на которой обещали, что в ближайшее время выплатят каждому пострадавшему матпомощь по 10 тысяч рублей, а затем компенсацию за утраченное имущество – до 100 тысяч рублей на человека. На выплаты выделят 95 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области. Кроме того, в Сосьве в ближайшее время начнут строить 60-квартирный дом и индивидуальные модульные дома для тех погорельцев, которые решат остаться в поселке. Ремонт домов, которые после пожара можно восстановить, уже начался. Также в поселке планируют отремонтировать уличное освещение и заменить трубопровод.

По факту пожара в Сосьве сначала было возбуждено два уголовных дела: первое по ст. 293 УК РФ «Халатность со стороны должностных лиц», второе – по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Затем появилось третье: по ч. 3 ст. 219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Были задержаны двое местных жителей, которые, по версии следствия, могут быть причастны к возникновению пожара, уничтожившего около ста домов. Это 29-летний управляющий местной пилорамой, а второй – 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».

Добавим, что крупные пожары произошли также в поселке Таежном Ирбитского МО и в деревне Неустроева Ирбитского района. В четырех муниципалитетах был введен режим ЧС. Всем пострадавшим обещали оказать те же меры поддержки, что и погорельцам Сосьвы.

Видео недели: жители Сосьвы о пожаре

Съемочная группа «Нового Дня» побывала в Сосьве. О том, что было в день пожара, и о необходимой сейчас помощи рассказали местные жители.

Жители Сосьвы о пожаре

Политика: завершилось выдвижение кандидатов на праймериз

На этой неделе завершилось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» по отбору на выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Единого финального списка еще нет. Но известно, что заявлений более 200. В том числе, документы подали действующий мэр Алексей Орлов, бывший министр АПК Свердловской области Илья Бондарев, председатель комитета по экологии администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин, бывший директор Шарташского лесопарка, действующие депутаты – Владимир Крицкий, Владимир Стругов, Виталий Чачин (округ 12) и другие. А вот участнику праймериз Эдуарду Мансурову грозит отмена регистрации – кто-то напомнил партии власти о его оппозиционном прошлом.

Кроме того, на текущей неделе Ленинский районный избирком Екатеринбурга подготовил проект новой схемы одномандатных округов для выборов депутатов городской думы. Вместо 18 округов на карте появилось 25.

Предвкушение недели: майские праздники

Впереди у уральцев три дня выходных, а затем после короткой рабочей недели – еще четыре. В последние годы стало уже тенденцией, что в праздничные дни мест в загородных отелях и на турбазах нет. И майские не стали исключением: в отдельных объектах размещения остались единичные номера. Зато мы изучили предложения местных экскурсоводов и турфирм, которые предлагают варианты оригинальных путешествий по Уралу: например, в селе Аромашево проведут урок с розгами, а в Богдановиче покажут карьер. Больше интересного – в нашем обзоре.

Пока турбазы на Урале забиты битком, отели в Турции объявили щедрый дисконт на майские, по всей видимости, из-за небольшой загрузки. Эксперты рынка зафиксировали резкое падение цен: тур на двоих из Екатеринбурга с вылетом накануне праздников можно купить за 58 тысяч рублей. В целом из Кольцово в период выходных можно будет улететь по 77 направлениям.

Цифра недели: в среднем 20 человек в год в области меняют пол

Ежегодно в Свердловской области пол официально меняют полтора-два десятка человек. Это следует из ответа на запрос «Нового Дня» в управление ЗАГС региона. Так, в 2020 году по паспорту из мужчин в женщин и наоборот перевоплотились 15 человек. В 2021-м – 24 человека. В 2022-м – 22.

Инцидент недели: нападение из-за шапки с буквой Z

Многих на этой неделе шокировал случай, когда взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика из-за шапки с нашивкой в виде буквы Z. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда. Школьник вышел из дома, и на улице его схватил за руку прохожий, который стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ.

В отношении 56-летнего Александра Н. возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция по этой статье – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

История получила интересное развитие. Оказалось, что мальчик разработал проект «Спецоперация на Украине». Он хочет рассказывать школьникам «правдивую историю Украины и Донбасса» и показать причинно-следственные связи, приведшие к СВО. В мэрии Екатеринбурга рассказали, что готовы помочь с реализацией.

Треш недели: медбрата скорой зарезали на вызове

Трагедией обернулся один из вызовов скорой помощи в Березовском. 25 апреля на подстанцию поступил звонок о женщине, которой стало плохо в квартире на улице Гагарина. Приехавшей бригаде двери долго никто не открывал. А когда пьяный мужчина открыл, он сразу пырнул 28-летнего медбрата в грудь ножом. Медик скончался в больнице. У него остались жена и двое детей.

67-летнему жителю Березовского, который зарезал медбрата, предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По одной из версий, у него от пьянки была белая горячка, и мужчина ничего не помнит. Его заключили под арест.

Приговор недели: за продажу сына – 5 лет

Еще одно резонансное дело, которое обсуждали на этой неделе, – приговор 37-летней Наргизе Айтматовой, которая в прошлом году пыталась продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Мать приговорили к пяти годам лишения свободы, хотя государственный обвинитель просил шесть. Женщина признана вменяемой, свою вину она признала.

Напомним, Наргиза была задержана с поличным 10 августа 2022 года в Екатеринбурге. За пару недель до этого она разместила в социальных сетях объявление с предложением купить ее семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовалась общественная организация «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Волонтеры связались с Наргизой и договорились о сделке. Перед встречей женщина попросила задаток, и ей перевели деньги. В назначенный день мать действительно пришла с сыном в условленное место и показала все документы на мальчика. После того как она получила от «покупателей» остальные 290 тысяч рублей, женщину задержали правоохранители.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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