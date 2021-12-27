Цены растут, бизнес сворачивается, у чиновников – все хорошо: экономические итоги года

Заканчивается 2021 год – как и в 2020-м, на ход событий большое значение оказала пандемия коронавируса. «Новый День» по традиции подводит экономические итоги года – в который раз из всех предновогодних проектов этот оказался самым мрачным. Уходящий год прошел без таких видимых шоковых процессов, как прошлый, но и радостных событий особо не было и не намечается. Кубышки иссякают – это чувствуют и предприниматели, и обычные люди. Денег становится меньше, они дешевеют, цены растут – и на этом фоне власть, хаотично вводя ограничения, отчитывается о том, как экономика пошла в рост. Самое раздражающее в этом году – в нашей подборке.

Цены: безудержный рост

Уходящий год запомнится ростом цен на все. Продуктовая корзина в регионе за год подорожала на 8,5% (данные на октябрь). Но многие важные для каждого товары выросли в цене еще больше . Это началось весной, в марте росли цены на продукты питания – на 1-2 % каждую неделю .

Летом люди пугались ценников на картофель и особенно на морковь. Губернатор Евгений Куйвашев объяснил это тем, что у нас суровый климат, который не позволяет добиваться хорошего урожая. В ответ жители региона возмутились: климат всегда был такой, а вот морковь по 189 рублей за килограмм появилась лишь в этом году. Рост цен на продукты остановился только за полтора месяца до выборов . Затем он продолжился, перед Новым годом дорожают конфеты, яйца и детское питание. Ростом цен озаботились даже депутаты, решив проинспектировать магазины. А заодно – дать странные советы.

Депутаты прошлись по магазинам

Но дорожали не только продукты. В октябрьские нерабочие дни в Турции , под закрытие сезона, можно было отдохнуть за 140 тысяч рублей, в ОАЭ – от 400.

Цены на топливо, кажется, знают только один вектор движения – вверх. Во втором полугодии рекорды ставились на бирже, но даже когда оптовые цены успокоились, в рознице бензин и газ продолжили дорожать. Автомобили, к слову, тоже выросли в цене. Водители не перестают удивляться: даже самый экономичный класс уже практически не найти дешевле миллиона рублей. Машины, которые пару лет назад продавались по полтора миллиона в хороших комплектациях, теперь стоят далеко за два в базовой. В Центробанке объясняют это ростом цен на основные компоненты производства (сталь, пластик, электроника). Вторая беда – отсутствие возможности купить автомобиль без допов . А в новом году Екатеринбург ждет подорожание поездки в общественном транспорте .

Этот год удивил всех скачками цен на стройматериалы. Только по официальным данным, стоимость металлопродукции по сравнению с прошлым годом выросла в два раза . Поднялись в цене фанера, битум, даже песок. Застройщики Свердловской области грозились остановить строительство школ и детсадов, если им не дадут возможность увеличивать стоимость госконтарктов – все из-за подорожания материалов. Власти в этом вопросе пошли на уступку. Что касается частников, то многие просто отложили ремонты своих дач и домов до следующего года, так как не могли позволить себе покупку материалов по ценам этого года.

Ну и конечно, недвижимость. На вторичке ежемесячно обновляется рекорд, по последним данным, квадратный метр стоит 93 тысячи рублей. В новостройках стоимость квадрата в 200 тысяч уже никого не удивляет. Уральцы перестали брать льготную ипотеку – на нее нет денег .

Доходы и кадры: денег нет

Каждый десятый свердловчанин получает в месяц меньше 11 тысяч рублей. И по сравнению с 2019 годом количество бедных людей выросло . При этом средняя номинальная начисленная зарплата в России в сентябре составила 54 тысячи 687 рублей. По сравнению с январем она поднялась более чем на 5 тысяч рублей, а за год – почти на 5,5 тысячи. Это – официальные данные Росстата. Средний житель Свердловской области зарабатывает 47 976 рублей, и за год сумма выросла на 13,5%.

Как меняется зарплата

После публикации о зарплатах мы получили письма рассерженных читателей, которые не видят таких денег. И это объяснимо, ведь в тексте приводилась не медианная, а средняя величина – а Свердловская область вошла в десятку регионов с самым большим неравенством – доходы богатых и бедных отличаются в 7,9 раза .

Год назад в России запустили процедуру внесудебного банкротства – ее могут пройти физлица, чьи долги безнадежны и не превышают 500 тысяч рублей. Пенсионер, который взял микрозайм, потом еще один, потом не смог платить за коммуналку; мужчина, оставивший деньги в кредитном кооперативе; 81-летняя бабушка, задолжавшая более 300 тысяч знакомому – почитайте, кто становился банкротом .

Долги банкротов

Ситуация с безработицей по сравнению с весной 2020 года выправилась, этот показатель в уходящем году составил чуть более 1%. Но в некоторых сферах – серьезный дефицит кадров. Не хватает медиков: особенно анестезиологов-реаниматологов, педиатров, психиатров, психиатров-наркологов, специалистов по инфекционным болезням, пульмонологов, терапевтов, травматологов и ортопедов, неврологов и врачей скорой помощи. С одной стороны, в пандемию стали увольняться возрастные врачи, с другой – особого наплыва желающих на эту сложную, но не слишком высоко оплачиваемую работу, нет.

Не хватает нянечек и воспитателей в детских садах – платят так, что уборщицей работать выгоднее. Спрос на учителей за год вырос на 77% , а зарплаты упали. Мигранты вернулись на работу в Россию, но по-прежнему не хватает людей в тех сферах, где традиционно работали именно они. Например, еще до начала строительства трассы Казань – Екатеринбург вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что есть проблема с кадрами . А когда эта стройка века началась, вдруг перестало хватать сотрудников ДЭУ в Екатеринбурге – они ушли на дорожную стройку, там больше платят. Не хватает лесных пожарных – им платят по 14 тысяч .

Бизнес: потери и убытки

Еще в конце прошлого года экономисты говорили, что 2021-й станет для бизнеса очень тяжелым: переваривать последствия 2020 года придется в условиях, когда платежеспособность населения не восстановилась. А потом оказалось, что с практикой нерабочих дней совсем не покончено. Их вводили в мае – но предприниматели смогли без особого ущерба пережить это время, все-таки традиционно в этом месяце активность снижается, да и не работали в основном бюджетники. Куда тяжелее дался частичный локдаун в ноябре. «Осень – пик деловой активности, в ноябре и декабре идут основные продажи, в сфере услуг большая выручка. Новые ограничения ударят по всем секторам бизнеса , но прежде всего пострадают торговля, общепит, сфера услуг», – прогнозировали в «Опоре России». Так и вышло. В конце октября ввели нерабочие дни и вместе с ними – режим проверки QR-кодов. Предприниматели стали уходить в серую зону или вовсе закрываться. К слову, в отличие от прошлого года, бизнес, который нес потери из-за невозможности работать или из-за оттока непривитых клиентов, как правило, в списки пострадавших отраслей не попадал, и никакую поддержку от государства не получил. К новогодним праздникам части предпринимателей повезло – в ТРЦ стали пускать без кодов. Причем не только в магазины, но и в фитнес-залы и на фуд-корты. А вот фитнесу и ресторанам, которые находятся за пределами торговых центров, такого не позволили . А еще компании стали отказываться от корпоративов – а это один из признаков кризиса.

Плохо в этом году было не только ТРЦ и ресторанам. Страдали театры: Центр современной драматургии еще летом просил о помощи, потому что сотрудникам просто нечем было платить зарплату . Туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel объявил о прекращении работы в связи с невозможностью выполнить обязательства перед туристами и партнерами – туристам, кстати, вернули менее 14 % потраченных денег . Прекратил работать Сысертский хлебокомбинат, на котором выпекали знаменитый кекс «Свердловский» , и около 200 человек из маленького городка лишились работы. Строительные подрядчики заявили о падении прибыли на 20% – сказались рост цен на материалы и проблемы с рабочей силой. А еще ЦБ оставил без лицензии банк «Нейва» – пандемия тут ни при чем, но это было еще одним ударом для бизнеса, предприниматели считали этот банк удобным.

«Нейву» лишили лицензии

Показательные цифры: в Свердловской области число дел о банкротстве за год выросло в полтора раза, а из-за QR-режима бизнес потерял в ноябре 50-90% выручки .

Власть: экономика восстанавливается

На фоне таких не слишком оптимистичных событий власть делает утешающие заявления: оказывается, экономика у нас восстанавливается, зарплаты растут.

«Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике и в социальной сфере всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать пять, шесть, семь или десять ведущих экономик мира, даже если двадцатку взять. У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», – так сказал в начале своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

В Екатеринбурге же ожидают восстановления инвестиционной активности. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2022-2024 годах должен составить 105,5% в сопоставимых ценах. Администрация Екатеринбурга обещает, что к концу года средняя зарплата превысит 63 тысяч рублей . В области цифры поменьше – губернатор Евгений Куйвашев начитал среднюю зарплату в 46,6 тысячи рублей (по итогам 8 месяцев) и добавил, что это на 9,4% выше , чем за аналогичный период прошлого года. Да и людям, судя по официальной статистике, на жизнь хватает. Росстат подсчитал доходы, то есть то, что население фактически имеет на руках. Вышло 40 850 рубля. А расходы – 34 322 рублей. То есть в среднем у жителя области в месяц остается «излишек» более чем в 6,5 тысячи рублей.

Инфляция по итогам года составит 8% – гораздо выше, чем прогнозировалось. Но всего в два раза выше, а у США, как сказал Путин на пресс-конференции, инфляция в три раза выше прогноза. К тому же цены растут не на все. Например, еще в мае накануне праздников Уральское управление Центробанка подсчитало, что у нас упал индекс шашлыка. В рецептуру включили лимон, стоимость которого год назад зашкаливала из-за мифа о его пользе при лечении от коронавируса. Свинина стала дороже, лук стал дороже, лимон упал в цене на 11%, и в комплексе набор подешевел . Подведем итог: почти половина россиян не верит в улучшение экономики в 2022 году .

Позитив: кому все-таки хорошо

Год назад на пандемии некоторые смогли увеличить прибыль почти в 300 раз. В этом году таких сверхпоказателей нет, но, конечно, и второй год пандемии позволил заработать некоторым сферам . Например, с начала года в Свердловской области экспорт в денежном выражении вырос на 55%, при этом вес товаров увеличился только на 22%. Рост обеспечили в основном экспортеры медной и цветной металлургии , а такой разрыв между суммой и весом объясняется ростом стоимости ресурсов и колебаниями валюты.

Цены на жилье в этом году ставили рекорды, и первую половину года спрос был высоким – на этом смогли заработать риелторы , которые зачастую берут комиссию от суммы сделки. Хорошо себя чувствует онлайн-торговля. «Поспособствовала пандемия, плюс ко всему сказалось на развитии дистанционной торговли в регионах то, что многие из Москвы ушли на дистанционку и разъехались, а привычки остались», – отмечал директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко. Данные о доходах конкретных предприятий за 2021 год еще не обнародованы, но можно предположить, что «Медсинтез», скорее всего, продолжил зарабатывать на « Триазаверине » – в этом году его должны были тестировать на подростках как лекарство от Covid-19.

А еще доходы за год подросли у областных депутатов, подорожало содержание минфина, МУГИСО , еще нескольких госструктур. Это были запланированные расходы еще по итогам прошлого года, на следующий год расходы на чиновников и депутатов снова повысят , к тому же в заксо стало больше депутатов, работающих за бюджетный счет . Еще из позитивного – Свердловской области удалось снизить госдолг .

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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