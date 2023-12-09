Аномальные морозы, детские смерти, обезвоженный Первоуральск и прямая линия губернатора: «Итоги недели»

Самой актуальной и обсуждаемой темой уходящей недели стали, конечно, аномальные морозы, температура опускалась до -40 градусов. Большое внимание уделялось Первоуральску, который в очередной раз остался без воды. Родителей же обеспокоила вспышка заболеваемости коклюшем, которую официально никто не хочет подтверждать. Кроме того, на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев отвечал на вопросы свердловчан. Эти и другие темы – в обзоре «Итоги недели».

Тема недели: аномальные морозы

С самого начала недели синоптики предупреждали об аномальных морозах, которые надвигаются на Свердловскую область. В итоге 6 декабря стал самым холодным за 23 года, а 7 декабря – самым холодным за 55 лет метеонаблюдений в Екатеринбурге. В ночь на пятницу столбики термометров опустились местами до -39 градусов.

Естественно, в эти дни взлетели цены на такси, были проблемы с трамваями из-за обрыва контактной сети, а службы доставки продуктов увеличили суммы минимального заказа. Из-за холодов закрыли горку и аттракционы в парке Маяковского. А родители не повели детей в школы и детсады. Самое печальное, что в конце недели синоптики продлили предупреждение об аномальных морозах до 13 декабря: местами будет до -40 °C.

ЧП недели: Первоуральск без воды

Первоуральск начало недели встретил без воды, которая пропала еще в минувшие выходные. Причина была та же, что и в октябре – авария на Нижнесергинском водоводе. И хотя мэр города Игорь Кабец еще 3 декабря сообщил, что подача ресурса возобновлена, 4 декабря первоуральцы не обнаружили в кранах ничего. Позднее градоначальник объяснил: во время заполнения водовода произошло завоздушивание, которое пришлось устранять, а потом повторно запускать воду. Впрочем, и утром 5 сентября воды в домах не было. И только на пятый день наконец-то обнаружили истинное место аварии. Туда приехал Игорь Кабец, который в соцсетях попытался объяснить произошедшее. Но его закидали дизлайками. В итоге прорыв на водоводе устранили только 6 декабря, воду наконец дали.

Прокуратура Свердловской области начала уже не первую проверку мэрии Первоуральска и местного Водоканала на предмет перебоев в водоснабжении. Возбуждено уголовное дело (еще одно).

Прямая речь: губернатор ответил на вопросы

5 декабря губернатор Свердловской области провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона, собранные заранее. Людей интересовала пожароопасная ситуация в лесах и погорельцы Сосьвы и Шайдурихи; строительство мусорного полигона в Сысерти и исправительного центра на Уктусе; транспортный коллапс в Екатеринбурге и перекрытие Пермского тракта; подорожавшие яйца и нехватка врачей в Невьянске. Про «обезвоженный» Первоуральск вопрос тоже был. Куйвашев обещал приехать и разобраться. Часто в речи губернатора звучало словосочетание «надо потерпеть».

Треш недели: ЧП с детьми

На этой неделе произошло сразу несколько несчастных случаев с маленькими детьми. В Екатеринбурге двухлетний малыш отравился метадоном, пока его употребляющие родители ходили якобы в магазин. Мальчика доставили в реанимацию с отравлением психотропными веществами.

Еще одно ЧП случилось под Алапаевском. Полуторагодовалый ребенок замерз насмерть в частном доме. Пока мама спала, малыш вышел в сени, а обратно зайти не смог. В Серовском районе по непонятным причинам умер новорожденный из многодетной семьи. А в Первоуральске рецидивист до смерти забил двухлетнюю дочку своей сожительницы. Возбуждены уголовные дела.

Также появились подробности о смерти утонувшей в сентябре двухлетней девочки. Оказалось, что ее 22-летняя мать употребила наркотики и решила искупать дочку. Посадила ребенка в ванну, закрыла слив, включила воду и ушла минимум на 40 минут. Ребенок захлебнулся. Мать ждет суд.

Тревога недели: вспышка коклюша

На этой неделе стало известно, что в Свердловской области произошла вспышка заболеваемости коклюшем: за последние недели врачи выявили десятки новых случаев. Роспотребнадзор сначала не давал никакой официальной статистики, однако в середине недели появились хоть какие-то цифры: за 10 месяцев этого года уровень заболеваемости составил 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости в доковидный период.

Заболеваемость ОРВИ тоже растет: на этой неделе выявили 40 тысяч новых случаев (в том числе есть случаи гриппа), и до конца декабря подъем продолжится. Пика врачи ждут после новогодних праздников.

Цифра недели: 438,4 миллиарда рублей составят расходы бюджета в 2024 году

Свердловское заксобрание на этой неделе без всяких вопросов и обсуждений приняло бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Доходы составят 420,1 млрд, расходы – 438,4 млрд рублей. Дефицит областного бюджета после уточнений вырос почти на 3 млрд рублей и составил 18,3 млрд рублей.

Настроение недели: скоро Новый год

Новогоднее настроение

Несмотря ни на что, уральцы уже активно готовятся к Новому году. Продажа елок в лесничествах уже началась: хвойный метр в этом году стоит 60 рублей. Если в лес вам ехать не хочется, стоит немного подождать: елочные базары в Екатеринбурге откроются 15 декабря. А на площади 1905 года уже собирают главную елку города. Она, кстати, будет новой: надоевший всем конус наконец-то заменили.

Некоторые уральцы уже даже задумались о необычных подарках: в этом году в тренде – ящерицы, ведь грядет Год дракона. А детям давно пора покупать новогодние костюмы: какие они бывают и сколько стоят, мы писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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