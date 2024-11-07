Кандидаты в мэры Челябинска заявили, что в администрации мало структур и чиновников

В Челябинске проходит конкурс на пост главы города. Все его этапы решили провести в один день, так что процесс затянется до позднего вечера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до финального этапа дошли далеко не все кандидаты. Один из них взял самоотвод заранее, пятеро – просто не пришли, а некоторые опоздали. Последних, впрочем, допустили и до этапа тестирования, и до этапа выступлений – самого интересного, по задумке организаторов.

Впрочем, некоторые из претендентов, выступавших по алфавиту, ограничились достаточно общими рассуждениями.

Открывший марафон 33-летний арбитражный управляющий Максим Бакулин назвал главной проблемой города состояние ЖКХ, неблагоустроенные дворы, разрушающееся асфальтовое покрытие. И предложил создать должность уполномоченного по правам потребителей услуг ЖКХ, дав ему аппарат из двух человек. Пока же, по мнению кандидата, жители не знают, куда обращаться, а в администрации перекладывают ответственность друг на друга.

В оправдания управляющих компаний, заявляющих о нехватке денег из-за задолженностей, г-н Бакулин не верит. Ведь тарифы на услуги коммунальщиков постоянно растут, и УК компенсируют за счет этого все свои издержки, считает он. А вот контроля за их работой не хватает.

Усилением контроля претендент собирается решить и проблему общественного транспорта, где и через несколько лет после начала транспортной реформы сохраняется господство «пазиков» и «газелей». Впрочем, следует отметить, что сфера общественных перевозок находится вне компетенции муниципальных властей.

Не обошел челябинец и проблему зимних дорог, признавшись, что скучает по тем временам, «когда можно было зимой по улицам бегать». Увы, сейчас даже здоровым людям сложно пройти пару километров из-за обледенения, напомнил кандидат. «Нужен регламент, критерии техники для уборки улиц, потому что компании закупают некачественную, только чтобы выставить напоказ», – поделился Бакулин.

Следовавшая за ним исполнительный директор компании «Аллегро» Ирина Батракова также отметила проблему ЖКХ. Но для контроля за сферой предложила создать комитет по приему жалоб населения. По словам горожанки, она уже передавала свое предложение в приемную президента.

Кроме того, она предложила провести ревизию управляющих компаний и следить за их эффективностью.

Не обошлось и без легкого популизма. Г-жа Батракова заявила, что намерена сделать проезд в общественном транспорте для всех детей бесплатным. Правда, призналась, что не знает, во сколько реализация этого предложения обойдется городскому бюджету. Зато прекрасно представляет, сколько может сэкономить на этом бюджет семейный.

Третий кандидат, 38-летний юрист Артем Боровков, не стал говорить о проблемах ЖКХ и благоустройства, отметив, что об этом комиссия услышит еще не раз. И перешел к «широким мазкам», заявив, что власть должна быть ближе к населению. По его словам, он убедился в этом, столкнувшись с бюрократией, непониманием должностных лиц и сложностями с приемом документов, работая с проблемами участников СВО. «Возможно, должна быть по-другому построена работа», – предположил кандидат.

Болевой точкой города он назвал социальную поддержку инвалидов. «Не хватает реабилитационной структуры, нужно выделять финансирование, нужны учреждения», – отметил горожанин. Между тем, среди участников СВО инвалида можно встретить нередко, заявил он.

Впрочем, была в выступлении претендента и конкретика. Г-н Боровков напомнил о проблеме юных футболистов, оставшихся без удобного стадиона после передачи Центрального стадиона областным властям. Поначалу городские чиновники пообещали детям, что они снова будут там заниматься. Но теперь этих чиновников уже в мэрии нет, а проблема так и не решилась.

Юрий Дубовик, 39-летний сотрудник «Росатома», выдержал свое выступление в форме тезисов, настолько обтекаемых, что использовать их можно в компаниях любого уровня, вплоть до президентской. Правда, многие из них повторяли меры, которые уже реализуются. Кандидат предложил сконцентрироваться на защите прав граждан, совершенствовании систем социального страхования, поддержке многодетных семей и стимулировании притока населения.

Нужно привлекать врачей, повышать зарплаты, выплачивать подъемные, уверенно заявил претендент. Кроме того, необходимо добиться, чтобы «Челябинск остался одним из самых экологически чистых городов», уверен южноуралец. Не обошлось без тезиса о поддержке малого и среднего бизнеса, создании комплексной транспортной систем и, разумеется, необходимости воспитания патриота.

Следующий выступающим стал 27-летний журналист Владислав Жеколдин, на конкурс, к слову, как раз опоздавший. «Самые волнующие горожан вопросы – экология, выросшие выбросы от автомагистралей и заводов, ЖКХ», – заявил кандидат. И тут же пожаловался, что его семья с маленькими детьми жила без горячей воды, а тарифы выросли. И это в Год семьи! Необходимы радикальные меры для решения проблем, уверен челябинец.

Но главной инициативой г-на Жеколдина стало создание муниципальной полиции. «У нас на улицах мало полиции, некому работать, оставшиеся сотрудники сталкиваются с огромной нагрузкой. Огромное количество людей в состоянии алкогольного опьянения на улицах», – объяснил кандидат, добавив в этот же проблемный список зачастую вызывающее поведение мигрантов и цыган.

Для заместителя гендиректора «ЧеПФа» Павла Жолобова выступление перед комиссией сложности не представляло – он действующий депутат Законодательного собрания Челябинской области. Впрочем, от излишней конкретики этот кандидат предпочел воздержаться. По мнению г-на Жолобова, больше всего жителей Челябинска беспокоят сохранение численности населения с сохранением «качества человеческого капитала». Также, уверен претендент, челябинцы очень хотят, чтобы в город ехали учиться, чтобы «человеческий капитал» был конкурентоспособным на международном уровне. А еще их заботит поддержка активности бизнеса.

Лишь после этого он вспомнил о проблемах экологии и общественной безопасности. Отметив, что до сих пор нет понимания, какой должна быть экологическая безопасность. Попутно южноуралец заявил о необходимости большей открытости городских властей. Закончил же дежурной фразой о необходимости недорогих и качественных коммунальных услуг. Но тут же дал понять, что это не предполагает автоматического снижения тарифов: просто необходимо повышать правовую грамотность населения, объясняя ему, что такое экономическая обоснованность, и «что какое-то количество аварий – это нормально».

Больше конкретики внес следующий кандидат – 37-летний Николай Зайцев, предприниматель и семьянин с активной жизненной позицией и любовью к спорту – так он сам себя представил. Он засыпал комиссию множеством цифр об оттоке жителей из Челябинска в Сосновский район (причина – экология), доходах и расходах городского бюджета. После чего предложил роста населения добиваться привлечением миграционных потоков.

Следующий кандидат, начальник отдела контрактной службы управления капитального строительства мэрии Александр Камаев решил начать с погружения в историю – прямо в самый 1736 год, когда была основана Челябинская крепость (назвав ее почему-то «крепость Челяби»).

От истории кандидат перешел к проблеме оттока населения и плавно переместился в экологическую плоскость. Здесь он отметил сложности с озеленением «новых» микрорайонов, заявив, что «в старой застройке все иначе, она имеет характер, схожий с современными понятиями о комплексном развитии». В общем, оказалось, что претенденту очень нравится идея комплексного развития, совместно с благоустройством, озеленением и так далее. А еще ему очень не нравится информационная загрязненность фасадов зданий.

Впрочем, чего именно собирается добиться кандидат в должности мэра, похоже, не поняла даже комиссия.

Заместитель финдиректора мясоперерабатывающего завода «Кантри» Анна Карачева решила сконцентрироваться на популяризации национальных проектов. Например, с помощью нацпроекта «Демография» можно решить проблему бегства челябинцев в пригород, уверена она.

10-й кандидат – бывшая сотрудница городского комитета дорожного хозяйства Ксения Кондратова приоткрыла завесу тайны в работе городской управы (по крайней мере, как она замечала в КДХ). «Сейчас вся работа заточена не на то, как помочь, а как правильно отказать. Нет стимула работать в администрации, в общем», – призналась теперь уже бывшая чиновница.

Говорила она и о разрозненности в том, кто и за что отвечает – например, при благоустройстве и озеленении. «Может быть сколько угодно муниципальных программ, но, если некому работать, нет специалистов, толку не будет», – пессимистично констатировала челябинка.

Глава отделения Всероссийского общества инвалидов Металлургического района Владимир Корнев вернул в круг обсуждения идею о том, что «власть должна служить народу». Заявил о необходимости уменьшить тарифы. И предложил создать структуру, которая проверяет подрядчиков.

Исполнительный директор Завода фонтанных арматур Клим Кравцов предложил запустить в город любого федерального застройщика, со сниженными ставками и меблированными квартирами – якобы, это поможет решить проблемы с демографией, а также проблему ветхого жилья. Но куда более прорывной можно назвать идею ввести скидки на проезд в общественном транспорте за раздельный сбор мусора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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