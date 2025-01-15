Россия вывела из-под зарубежных рисков более половины гражданского воздушного флота

Российские авиакомпании успешно вывели из-под зарубежных рисков более половины своего флота за менее чем три года санкций, избавившись от двойной регистрации, которая препятствовала международным полетам, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, около 360 самолетов были перерегистрированы, что составляет более 50 процентов оставшихся в России воздушных судов. С учетом моделей SSJ-100 количество лайнеров, которые теперь могут летать за границу, превышает 500.

Это также может способствовать снижению судебных претензий со стороны западных страховщиков к российской стороне. К середине января 2025 года в реестре Бермудских островов осталось 300 иностранных воздушных судов, которые принадлежат российским перевозчикам. На 24 февраля 2022 года в этом реестре было зарегистрировано 745 самолетов, после введения санкций доступ к примерно 80 из них был утрачен, а еще 36 находились в Ирландии. С марта 2022 года авиакомпаниям удалось избавиться от двойной регистрации минимум 365 иностранных воздушных судов, что обеспечивает 95% перевозок в стране.

Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний находились в зарубежном лизинге, и их владельцы не желали регистрировать их в России из-за недоверия к местным процедурам. Когда российская авиация столкнулась с санкциями, Бермуды и Ирландия приостановили действия сертификатов летной годности для российских самолетов, что сделало их эксплуатацию невозможной без перерегистрации в России. Лидером в процессе «дебермудизации» стал «Аэрофлот», который на сегодняшний день освободил от двойной регистрации 192 самолета. Для этого компания использовала средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), переоформив значительное количество воздушных судов.

В сентябре 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил о продолжающихся переговорах по страховым урегулированиям для оставшихся самолетов. В то же время вопрос прав собственности и переоформления лизинговых контрактов остается нерешенным для многих самолетов. Авиакомпаниям могут разрешить лизинг из дружественных стран, однако текущие контракты затрудняют переход на рублевые условия. Урегулирование прав собственности также может снизить общую сумму судебных претензий от иностранных лизингодателей после завершения разбирательств с западными страховщиками.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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