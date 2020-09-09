Эксперты: в России система образования справилась с пандемией лучше, чем школы США и Скандинавии

Система образования в России справилась с вызовом пандемии коронавируса и показала себя хорошо на фоне ситуации в скандинавских странах и США. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр Веракса.

«Российская система образования смогла уверенно ответить на вызов, – сообщил он. – Если мы посмотрим, например, на скандинавские страны, где школы не переходили на дистантное образование и были попытки сохранить привычный образ жизни, в дальнейшем правительства там столкнулись с очень высоким уровнем стресса и выгоранием педагогов, переживаниями со стороны родителей. В США образование происходило очень несистемно и говорить о каких-то серьезных образовательных результатах по итогам года будет очень сложно – как в детском саду, так и в школе. Конечно, отечественная система образования показала себя на высоте».

Кризисная ситуация помогла осознать ценность личного общения, отметил Веракса. Что касается сложностей, то во время дистанционного образования участники столкнулись с проблемами самоконтроля и самоорганизации, причем это касается как детей, так и родителей. «Второй момент – проблемы, связанные с отсутствием эмоционального выражения», – рассказал эксперт, пояснив, что в дистанционном режиме педагогу сложно отследить реакцию детей, однако эмоциональный компонент необходим для обучения. При этом сами учителя пережили большой стресс, и многим пришлось учиться контролировать собственные эмоции. «Общая проблема, о которой говорят и педагоги, и родители – это проблема, связанная с мотивацией к обучению», – подчеркнул он.

О том, что период дистанционного обучения пройден «достаточно успешно», заявила и директор Института психолого-социального развития, завкафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. Сеченова Мария Киселева.

«Наверное, самым большим открытием для родителей было то, что у них есть дети, и эти дети несовершенны, и они требуют большого внимания, – сообщила она. – С другой стороны, оказалось, что школа не такая плохая, и учителя очень много делают для того, чтобы организовать наших детей и привить им некую мотивацию, или хотя бы заставить их учиться». Некоторые родители не смогли принять несовершенство своих детей, и стали выполнять задания за них, рассказала Киселева. Такие действия только формируют у школьников выученную беспомощность, поскольку ребенок боится даже прикладывать какие-то усилия к учебе, считая, что у него все равно ничего не получится. «Этот страх неудачи не позволяет даже сесть ребенку за домашнее задание и попробовать что-то сделать», – пояснила Мария Киселева.

В начале нового учебного года школьники могут уделять основное внимание отнюдь не занятиям, а общению со сверстниками, которого они были лишены из-за социальной изоляции. «Сейчас нужно с пониманием отнестись к детям, дать им возможность восполнить этот пробел», – отметила она, призвав педагогов «придумать какие-то активности, где они будут вместе взаимодействовать, чтобы возместить эти недостатки прошлого полугодия».

Москва, Татьяна Дорофеева

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