Топ-25 событий за 2025 год

Уходящий год был во многом эпохальным для Свердловской области. Менялась власть, в судах гремели коррупционные дела, Екатеринбург прирастал новыми локациями, люди и события меняли жизнь города и региона. РИА «Новый День» подвел итоги, чем же запомнится 2025 год.

Побег из СИЗО В ночь на 1 сентября из екатеринбургского СИЗО сбежали Иван Корюков* и Александр Черепанов*, ранее осужденные за попытку поджога военкомата. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не сразу заметили пропажу осужденных. Побегов из СИЗО не было уже 30 лет. Первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова* взяли около поселка Медный. Корюкову* удавалось скрываться дольше, до 15 сентября. Теперь молодых людей судят за побег. Следующее заседание по этому делу состоится 15 января. Адвокат Корюкова*, Наталья Некрасова, заявила журналистам, что побег был «вынужденным», так как подсудимые сидели в СИЗО очень долго – более года, ожидая рассмотрения апелляции на первый приговор, и это было для них очень тяжело психологически. * включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Дело редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова В этом году в Свердловской области впервые возбудили уголовное дело на журналиста по обвинению в том, что он покупал оперативные сводки у сотрудника полиции. Фигурантом стал региональный редактор портала «Ура.ру» Денис Аллаяров. По версии следствия, он давал деньги своему дяде, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, в общей сложности 120 тысяч рублей. Карпов признал свою вину и получил мягкий приговор – 4 года условно. Аллаяров провел в СИЗО уже более полугода. Свою вину он не признает. Ближайшее заседание суда по его делу состоится 20 января.

Свиньи захватили уральский город Остряки в соцсетях давно переименовали Ревду в Свиноград. Животные свободно разгуливают по улицам, заходят во дворы и роются в мусорных контейнерах, а теперь еще и отбирают у горожан еду. Все это свинское безобразие происходит по вине местного фермера Анатолия Луткова по прозвищу Ташкент. Мужчина уже пару лет выпускает животных на самовыгул, несмотря на штрафы. В ноябре Ревдинский суд принял решение об эвакуации бродячих свиней на ферму в село Кленовское, но Лутков оспорил это постановление. Мэр города Татьяна Клепикова на прямой линии заявила, что отловом свиней на улицах власти займутся после новогодних праздников.

Казус «жены водителя мэра» и новая схема выборов В Берёзовском в этом году конкурс по выборам главы закончился скандальной историей, прозвучавшей на всю страну. 30 января в финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и сотрудница мэрии Юлия Маслакова, супруга его личного водителя. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд удовлетворил ее иск и отменил итоги конкурса. Осенью губернатор Денис Паслер ввел новую схему избрания глав городов. Внедрять ее начали с Екатеринбурга. С 10 ноября по 10 декабря специальная комиссия принимала документы претендентов, которых предложили парламентские партии, Общественная палата Свердловской области и региональный Совет муниципальных образований. На первом этапе комиссия проверит документы претендентов, на втором – проведет с ними индивидуальные собеседования. Затем комиссия должна представить на рассмотрение губернатора не меньше двух кандидатов. Губернатор, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить их для голосования уже в городскую думу Екатеринбурга не позднее 21 января 2026 года. На пост главы Екатеринбурга выдвинулись семь человек (фото: паблик VK «Реальный Березовский»).

Отключения мобильного интернета В 2025 году Свердловская область, как и другие регионы России, столкнулась с временными ограничениями мобильного интернета. Впервые шатдаун применялся на 9 Мая, затем на время проведения выставки «Иннопром», а с конца июля в Екатеринбурге стали отключать мобильный интернет по ночам – эта мера сохраняется до сих пор. Силовики объясняли шатдауны необходимостью усилить меры безопасности. В октябре в Свердловской области ненадолго объявляли предупреждение о беспилотной опасности и выпускали памятки для жителей.

Открытие «УГМК Арены» Долгожданная новая ледовая арена, вмещающая до 15 тысяч зрителей, открылась в Екатеринбурге в феврале 2025 года. Стадион стал домашним для хоккейного «Автомобилиста» и женской баскетбольной команды «УГМК». Огромный спорткомплекс может принимать соревнования по 11 видам спорта, а также ледовые шоу и музыкальные концерты. На данный момент «УГМК Арена» – самый современный хоккейный стадион в России, поэтому неудивительно, что именно там в феврале 2026 года состоится матч звезд КХЛ – впервые в Екатеринбурге. К слову, бывший ледовый дворец КРК «Уралец», где в хоккей играли более полувека, реконструировали. Теперь там располагается специализированная падел-арена РМК.

Дело азербайджанцев Еще одним громким уголовным делом стало дело бывшего руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински, его сына и нескольких их земляков. 1 июля отец и сын Шыхлински ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Из-за этого их обоих обвинили в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Старшего также обвиняют в причастности к убийствам прошлых лет. Отец и сын находятся в СИЗО. Их земляки Аяз, Бакир, Камал, Мазахир и Акиф Сафаровы и Шуджаяддин Раджабов также под арестом. По версии следствия, Сафаровы входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Дело направлено в Кировский суд (фото: Верх-Исетский суд Екатеринбурга).

Стояние в Березовой роще Екатеринбуржцы вновь встали на защиту деревьев – на этот раз в Академическом районе. Утром 11 февраля 2025 года на участке Березовой рощи, отданном под застройку «Атомстройкомплексу», появился забор-сетка, и началась вырубка. Возмущенные жители вышли в парк и попытались остановить рабочих. Произошла потасовка, приехала полиция. Конфликт растянулся на несколько недель. Жильцы близлежащих домов организовали группу активистов и подали в суд, требуя признать рощу особо охраняемой зоной. Застройщик настаивал, что действовал по закону. Потом выяснилось, что строители захватили лишние 2,5 гектара, поставив забор. В конце концов на переговорах в мэрии был найден компромисс: природный парк будет сохранен на площади 22 га (как и требовали жители), а под застройку будет отдано 4 га.

Обелиск красноармейцам оказался памятником царю Исторический анекдот произошел в селе Щелкун (Сысертский район). Там десять лет назад решили восстановить обветшавший монумент героям Гражданской войны и на постаменте обнаружили надпись – «Отъ благодарныхъ крестьянъ». Выяснилось, что памятник на самом деле был императору Александру II, отменившему в России крепостное право. Его поставили еще в начале XX века, а в советские годы переделали в честь новых героев – красноармейцев. После реставрации памятник оставили в его историческом виде, а в 2025 году его включили в региональный перечень объектов культурного наследия (фото газеты «Маяк»).

Приговор убийце маленького Далера 28 июля Свердловский областной суд вынес приговор Веронике Наумовой – опекунше 5-летнего Далера Бобиева, жестокое убийство которого два года назад потрясло всю Свердловскую область. Суд приговорил Наумову к 24 годам колонии общего режима. В убийстве она так и не созналась. Племянника Наумовой Даниила Егольникова, который принимал участие в истязании мальчика, приговорили к 5 годам колонии. Приговор устоял в апелляции. О пропаже Далера Бобиева, жившего в приемной семье, стало известно 26 июня 2023 года. Его объявили в розыск. Опекун, Вероника Наумова, заявила, что мальчик сбежал из дома, но вскоре его нашли мертвым. Экспертиза показала, что ребенка убили еще в декабре 2022 года.

Открытие участка «Дюртюли – Ачит» трассы М-12 После нескольких лет строительства в июле 2025 года торжественно открыли скоростной 275-километровый участок трассы М-12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита. Эта дорога проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Проезд по новому участку сразу сделали платным. Для легковых машин он обойдется примерно в 1300 рублей. В декабре по М-12 запустили регулярный автобусный маршрут из Екатеринбурга в Москву: время в пути составит 18 часов 20 минут.

Зацеперы с Вторчермета Летом 2025 года несовершеннолетние хулиганы из спальных районов Екатеринбурга попали в федеральную повестку. Подростки атаковали трамваи: закидывали вагоны камнями и петардами, били стекла, прыгали по крышам вагонов и всячески пугали пассажиров и водителей. Доходило до того, что водители трамваев отказывались выходить на маршруты, проходящие по Вторчермету – именно там особо буйствовали безнадзорные школьники. Обращения Гортранса в полицию не помогали, и в октябре один из подростков выстрелил в вагоновожатую из пневматического пистолета. К счастью, женщине не понадобилась медицинская помощь, но ситуация явно вышла из-под контроля. После этого случая полиция провела несколько рейдов в проблемных районах и поймала подростков, терроризирующих трамваи. Их вызвали на комиссию ПДН, и там родители малолетних хулиганов признались, что не справляются с воспитанием своих детей. Одна мать и вовсе заявила, что не видит ничего дурного в том, что ее сын катается на трамвайных сцепках. Теперь на Вторчермете регулярно проводят рейды.

Открытие квартала «Архангел Михаил» В августе во время празднования 302-летия Екатеринбурга в Верх-Исетском районе открылся спортивный квартал «Архангел Михаил». Это масштабный проект Русской медной компании, включающий современный спорткомплекс, фитнес-клуб, теннисные корты, экстрим-парк, а также зоны отдыха и проведения фестивалей. Например, в новогодние каникулы здесь проводится зимний фестиваль «Энергия РМК». На площадке появилась новогодняя елка, открылся каток, а также двухуровневая горка высотой 24 и 17 метров. Ее высота соответствует девятиэтажному дому.

В Ревде пьяный водитель сбил троих детей, двое из них погибли Самым резонансным ДТП года стала трагедия в Ревде. 27 октября водитель «Лады» вылетел на тротуар и сбил троих девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две девочки, 9 и 11 лет, родные сестры, погибли сразу. Их 11-летняя подруга попала в реанимацию в тяжелом состоянии. На месте гибели детей был организован стихийный мемориал. На похороны пришел почти весь город. Водитель Михаил Слободян арестован на два месяца – пока идет следствие по уголовному делу по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Максимум, что ему грозит, – 15 лет лишения свободы.

Сколько денег принес туристический налог С 1 января 2025 года в Екатеринбурге и еще нескольких городах Свердловской области начал действовать турналог. С постояльцев с гостиниц, хостелов и санаториев взимается 1% от стоимости номера, минимальная плата составляет 100 рублей в сутки. В ближайшие четыре года ставка налога будет расти. Турналог в городской бюджет перечисляют объекты размещения. К середине декабря в казну Екатеринбурга поступило около 90 миллионов рублей только за счет туристического сбора. Это даже больше, чем мэрия планировала изначально. При этом некоторые гостиницы власти освободили от уплаты турналога.

Впервые за три года по улицам прошел Бессмертный полк В этом году впервые за три года шествие «Бессмертного полка» на День Победы прошло офлайн. Акция состоялась в четырех городах трудовой доблести: Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Перед этим мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что запрос на проведение акции очень высокий. «Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 000 участников. «Виртуальный Бессмертный полк» тоже будет применяться», – сказал глава Екатеринбурга.

Взрыв газа в пятиэтажке в Ивделе В ночь на 26 июня в жилом доме по улице Карла Маркса раздался взрыв в одной из квартир на втором этаже, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек. Огонь быстро потушили, а под завалами обнаружили тела двух людей. Это были пожилые мужчина и женщина, которые жили в сгоревшей квартире. Жилье было сильно захламлено, что осложняло работы МЧС. Позднее выяснилось, что дом не газифицирован, но погибшие жильцы использовали газовый баллон, так как из-за долгов им отключили электричество. Соседи не ладили с пожилой парой и говорили, что из-за них в подъезде стоял плохой запах – старики тащили мусор с улицы в свою квартиру. После осмотра специалистами пятиэтажку было решено отремонтировать, несущие конструкции не были повреждены. Жильцы пострадавших квартир некоторое время жили у родственников. К декабрю они смогли вернуться домой (фото: прокуратура Свердловской области).

Частичная приватизация ФК «Урал» В большом футболе Екатеринбургу пока не везет. Местный «Урал» второй год подряд играет в Первой лиге, не оставляя надежды вернуться в РПЛ. В этом году команда сменила уже трех тренеров. В июне был уволен Олег Шатов, в декабре – Мирослав Ромащенко, а теперь за игровую тактику «Урала» будет отвечать Василий Березуцкий, в прошлом защитник ЦСКА и сборной России. На этом фоне правительство Свердловской области решило продать 50% акций футбольного актива. Как объяснял губернатор Денис Паслер, частичная приватизация ФК «Урал» позволит привлечь серьезного инвестора. Чтобы команда показывала достойные спортивные результаты, спонсор должен тратить 500-700 миллионов рублей ежегодно.

Первое дело о поиске экстремистских материалов в интернете 10 декабря мировой судья судебного участка № 2 Красногорского района Каменска-Уральского Елена Полянская впервые в России вынесла решение по ст. 13.53 КоАП РФ «Поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Ответчиком стал 20-летний Сергей Глухих. Кто-то сообщил в полицию о том, что в сентябре молодой человек, находясь в автобусе, заходил со своего смартфона на страницы с экстремистскими материалами. Сергею назначили штраф в 3000 рублей. Адвокат пытался оспорить это решение, но проиграл (фото: Красногорский суд Каменска-Уральского).

Матч хоккейных легенд 30 августа в Екатеринбурге состоялся прощальный матч Павла Дацюка – The Magic Game, в котором участвовали звезды российского хоккея разных лет. Пожалуй, такой концентрации легендарных игроков на льду уральские зрители не видели никогда. На «УГМК Арене» голы забивали Александр Овечкин, побивший в 2025 году снайперский рекорд НХЛ, Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Кирилл Капризов, Никита Гусев, Сергей Мозякин, Сергей Федоров, да и сам Павел Дацюк отметился дважды. «Моя команда по спасению мира», – шутили в соцсетях хоккейные болельщики. После матча 12-тысячная арена проводила Дацюка громкими овациями.

Недолгое закрытие «Гринвича» Самый большой торговый центр в Екатеринбурге закрылся летом на 10 дней, и это стало неприятной новостью для сотен горожан. Оказалось, что «Гринвич» был удобной парковкой и местом, куда многие приходят обедать. По заявлению руководства ТРЦ, остановка деятельности была связана с необходимостью модернизации инженерных и противопожарных систем безопасности. Все недочеты удалось исправить в короткий срок. Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

