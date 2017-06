В Крыму никак не наступит лето

В Крыму не могут дождаться лета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на середину июня, на полуострове удерживается прохладная погода.

Так, в Симферополе температура воздуха днем с 16 по 18 июня не будет превышать 26 градусов, в основном колеблясь между 21 и 23 градусами. А по ночам и вовсе будет опускаться до 10 градусов тепла. И только на Южном берегу Крыма ночью – не ниже 17 градусов.

Прохладная погода сказывается и на море. Если в Керченском проливе и Азовском море температура воды сейчас составляет 22 градуса, то в Ялте и Алуште всего 16-17 градусов тепла. В Феодосии вода прогрелась лишь до 19 градусов.

Плюс ко всему, в ближайшие дни Крыму обещают сильные ливни и грозы. По данным МЧС, такая погода будет в республике днем 16 июня, при этом возможен град и шквал до 22 м/с.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.06.17

How Much is The Barabulka: Scooter посетит фестиваль шампанского в Балаклаве, несмотря на истерику в Киеве. / В Севастополе впервые в истории города открылся пляж для инвалидов – достоинства и недостатки (ФОТО). / 16 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»