Обострить конфликт и разорвать связи Москвы с союзниками: главные риски для России в 2023 году исходят от Запада

Усиление давления Запада на союзников России с расширением военного противостояния являются главными рисками для России в 2023 году на фоне отсутствия у Москвы эффективных механизмов пропаганды. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог Андрей Максимов. По его оценке, ощутимых причин для ухудшения экономической ситуации внутри страны пока нет.

«У нас две проблемы, которые, по всей видимости, будут только усугубляться в перспективе. Первая – это СВО, и вторая – это экономические санкции, которые связаны с СВО, которые поставили нашу экономику перед выбором – либо победить, реформироваться, провести полную реиндустриализацию, либо проиграть и действительно стать жертвами санкций. То есть, в принципе нам предоставлен прекрасный шанс, и в будущем году либо мы им воспользуемся, либо мы окажемся в очень глубоком экономическом кризисе», – подчеркнул Максимов.

Политолог обратил внимание, что риски, связанные с СВО «имеют всевозможные ответвления, потому что это не чисто военная, а военно-политическая операция». «Здесь мы имеем дело не с Украиной, а со всем коллективным Западом. И ответом на СВО является не только усиление Украины, но и включение механизмов экономического, политического и прочего давления на наших союзников, в том числе потенциальных. В первую очередь, самый главный удар в перспективе США и их союзники будут наносить по Белоруссии, потому что они будут продолжать пытаться выбить ее из союзнических отношений с нами. Плюс Средняя Азия, плюс Армения. Вот слабые точки», – полагает он.

«Азербайджан нами практически утерян – он уже не является нашим союзником, несмотря на то, что остается в СНГ. Остается еще Средняя Азия. Там проблемы – Туркменистан, Узбекистан – они будут усиливаться. Плюс – свежие проблемы могут возникнуть по линии Таджикистан – Киргизия – Казахстан. Они находятся у нас вроде бы в самом ближайшем альянсе, то есть экономически получают максимум выгод от ЕврАзЭС, но в то же время самые мощные соблазны со стороны Европы и США будут им адресованы, чтобы попытаться разорвать экономические и политические связи с нами. Это первоочередной периметр», – пояснил Максимов.

По его оценке, второй периметр – это попытка Запада «разорвать ось Москва – Пекин» и создать России проблемы с поставками высокотехнологичной продукции из КНР. «Учитывая специфику внешней торговли Китая, конечно, для них Европа и США все еще намного важнее, чем мы. И в этом плане на них будет оказываться комплекс процедур давления… Если это удастся, то у нас будут проблемы. Но любая проблема – это шанс, чтобы мы в этой сфере стали самодостаточными. Мы двигались в течении этого года по направлению, что заменим Запад Востоком, но не собой. То есть, мы недостаточно делали для развития компонентов на своей собственной территории, полагая, что мы просто поставщиков с Запада заменим на поставщиков с Востока. В данном случае смена одной зависимости на другую ничего нам не дает», – отметил политолог.

«Следующий год покажет, сможем ли мы встать на собственные ноги или будем по-прежнему пытаться опираться на соседей. Я не говорю, что мы должны разорвать с ними связи. Наоборот, мы должны их расширять всевозможным образом», – полагает он.

Как считает Максимов, одновременно сохраняются риски расширения военного конфликта – «теоретически, это возможно в любой момент» – «включения в этот конфликт в жесткой фазе Белоруссии» добиваются Прибалтика и Польша. «Они будут пытаться дестабилизировать там ситуацию. Соответственно, наши, к сожалению, не владеют инструментами воздействия в виде мягкой силы, будут применять жесткую силу. Это потенциально может сделать ситуацию и там очень опасной. Где Белоруссия, там и Калининградская область, а там Сувалкский коридор через Литву и Польшу. Они сейчас огромные силы прилагают для того, чтобы дестабилизировать там ситуацию. Для них это главный инструмент, скажем так, непрямого воздействия на конфликт на Украине. Они через Белоруссию хотят сделать в военном плане ситуацию для России крайне тяжелой», – пояснил он.

При этом Максимов обратил внимание на пропаганду как часть противостояния с Западом, в которой Россия на сегодняшний день не использует эффективных механизмов. «Мы должны продолжать создавать конкурентоспособную продукцию гражданского сектора, а не только военного, – продолжать социальные программы, дороги строить и модернизировать, продолжать строительство социальных объектов, но при этом необходимо понимать, что все это имеет значение не только как действия в экономической сфере, но еще и как пропагандистский инструмент. Если мы все это будем делать, но не будем это широко показывать и транслировать для своих граждан и граждан ближнего и дальнего зарубежья, то пропагандистский эффект будет утрачен. При этом вся пропагандистская машина Запада будет говорить, что у нас полный развал, у нас милитаризованная, военизированная экономика, где люди отказывают себе в последнем, чтобы воевать, воевать и воевать. Они сейчас создают у себя такие мифы – у них идея о том, что Россия, напрягая последние усилия объявила тотальную войну Украине и из последних сил, отказывая себе во всем пытается хоть что-то, так сказать, сделать. На самом деле эти тезисы абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, но есть у нас в стране определенное количество людей, которые верят такой картине именно потому, что мы не можем предоставить, создать свою альтернативную картинку, хорошо аргументированную и через те источники информации, которыми они привыкли пользоваться», – отметил он.

«Надо понимать, что телевидение охватывает до 30% населения, и то, достаточно выборочно работает. То есть, люди смотрят телевизор, но совсем не только и не столько пропагандистский продукт. А остальные сферы у нас охвачены недостаточно или вообще не охвачены», – подчеркнул Максимов.

Говоря о внутренней ситуации в России, политолог пока не видит особых рисков. «С точки зрения продовольственной безопасности и независимости – мы, к счастью, их практически полностью достигли. И те страны, которые компенсируют нам недопроизводство той же говядины и так далее, не находятся в списке наших политических противников. То есть, здесь проблем нет ни по тропическим фруктам, ни по говядине, а все остальное у нас будет нормально. Урожай хороший, поэтому причин для скачкообразного роста цен или продолжения инфляции двухзначными цифрами, я не вижу. Именно на продовольственном рынке» – отметил он.

«С точки зрения производства товаров народного потребления, здесь наоборот огромнейший простор для нашего малого и среднего бизнеса. Такое количество брендов от нас ушло, что мы можем создать практически заново нашу легкую промышленность. Если люди с предпринимательской жилкой в эту сферу бросятся, то у нас появится масса бизнесменов, достаточно преуспевающих и создающих современный продукт, которые не могли раньше этого сделать из-за того, что сложно начать большое дело, когда рынок завален», – считает эксперт.

«Проблемы у нас могут быть с потребительской электроникой. В магазинах брендовое предложение очень сильно сузилось, но с точки зрения параметров той техники, которую предлагают, – она не брендовая, но она гораздо дешевле, а по параметрам в принципе не уступает – и процессоры, и оперативная память, и быстродействие, все в принципе на уровне. Такого провала технологического нет – просто ушли бренды, которые были ключевыми дня нас. И это опять же возможность нашей радиоэлектронной промышленности. Средний бизнес может очень серьезно на компонентах для бытовой электроники подняться», – отметил он.

«Могут быть проблемы с теми предприятиями, которые у нас были созданы для электротехники – пылесосов, холодильников и так далее. И здесь опять же вопрос замещения: либо китайцы придут, либо индийцы, либо сами же соберем силы и сможем это сделать. В ценовом плане это не будет сильно влиять. Это будет влиять с точки зрения качества и эффективности техники. Наши предприятия как выпускали, так и выпускают «Бирюсу», белорусы как производили, так и производят «Атланты». Они стоили и стоят дешевле, чем аналоги, которые у нас есть на рынке других производителей, но все работает, все нормально. Здесь тоже нет никаких причин для катаклизмов», – заключил Максимов.

Москва, Мария Соколова

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