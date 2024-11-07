«ЧЭМК никуда не денется» и маленькая «смута»: в Челябинске закончился конкурс на должность мэра

Кандидаты на пост главы Челябинска завершили выступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , главный претендент на пост мэра Алексей Лошкин, сейчас исполняющий полномочий главы города, выступал под 13-м порядковым номером. Чуть позднее он опубликовал свои тезисы в «Телеграме».

Прежде всего, он заявил о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры, а также комплексном развитие территорий. Город продолжит, по его словам, участие в национальных проектах – строительство детских садов и школ, благоустройство, создание полноценной инфраструктуры для жизни.

В сфере экологического благополучия он заявил о строительстве комплексов снеготаяния с системой очистных сооружений, наращивании зеленых «легких» города, бережливом отношении к городским лесам.

В развитии социальной сферы анонсировал создание молодежных и волонтерских центров, культурного кластера, модернизацию и реконструкцию парков города, открытие центров активного долголетия.

Кроме того, чиновник заявил о планах создания в каждом районе центров психологической помощи для военнослужащих – участников СВО и членов их семей.

«В части работы администрации вижу, что нужно уделить больше внимания взаимодействию с людьми. Каждое обращение должно быть не просто принято, но и внимательно рассмотрено», – подчеркнул чиновник.

Также претендент пообещал пересмотреть полномочия глав районов, чтобы они решали больше вопросов на местах. А еще – повысить привлекательность муниципальной службы – в первую очередь, достойной оплатой труда.

Следовавший за фаворитом 48-летний рабочий Челябинского кузнечно-прессового завода Павел Милешин посетовал на снегопады, вновь сковавшие крупнейшие дороги города. Не прошел мимо демографии и СВО, недостаточной укомплектованности общественного транспорта. А закончил тем, что нужно готовиться к переезду на Урал крупных корпораций в рамках некой федеральной программы.

Далее выступил директор Славинской начальной общеобразовательной школы Андрей Мищенко. И он оказался первым, кто заговорил о сохранении преемственности. Только так, заверил кандидат, город сможет противостоять вызовам. А также сохранит статус оружейной мастерской России и гаранта ее суверенитета.

Впрочем, когда дело дошло до образования, южноуралец решил даже покритиковать власти. «Под завуалированным предлогом патриотического воспитания деньги уходят в структуры, которые этим не занимаются. Все сообщения властей о поддержке педагогов ложные, одна ставка предполагает такую нагрузку, что происходит выгорание», – не выдержал педагог.

В выступлении следующего кандидата – генерального директора логистического центра FORWARD Светланы Мячковой – внезапно всплыла уже подзабытая история упущенного саммита БРИКС и ШОС, на проведение на которого в 2020 году претендовал Челябинск. «Это серьезно повлияло на имидж города. Мы ждали, готовились, – посетовала челябинка. – Очень нужно, чтобы у нас все-таки прошло такое большое международное событие в ближайшие два-три года».

А еще г-жа Мячкова предложила проводить большую пресс-конференцию мэра «как у президента».

Следует отметить, что она была единственной, кто вспомнил при подготовке выступления о стратегии развития города до 2035 года.

Время шло, кандидаты сменяли друг друга, и все уже начинали откровенно скучать. Но тут «на поле» буквально ворвался пенсионер МВД, юрист и, можно сказать, «почетный претендент» (это уже третий конкурс на пост мэра Челябинска, в котором он участвует) Георгий Невский. В начале выступления он поздравил всех присутствующих «с сегодняшним знаменательным днем – 7 Ноября – днем Великой революции или Октябрьского переворота». И обрушил на головы членов комиссии полную обличительного пафоса речь. «Мы с вами вовлечены в странную игру, называемую выборами мэра. Мне думается, это последнее такое мероприятие. Как родители – в Деда Мороза, власти предлагают нам верить в выборы», – огорошил чиновников южноуралец.

«Горожане чувствуют себя заключенными большой тюрьмы, – продолжал обличать кандидат оторопевшую комиссию. – Не имеют возможности влиять на этот фарс. Они для депутатов и чиновников – мясо, расходный материал. Отношение друг к другу, возможность задавать неудобные вопросы, поднимать острые проблемы даст возможность не доводить до трагедий. Не вычеркивайте из памяти трагические страницы истории».

Впрочем, представители комиссии достаточно быстро пришли в себя и досрочно прервали выступление горожанина, заявив обиженно, что, тогда как он выступает от имени десятков человек, в городе проживает полтора миллиона (на самом деле – нет).

Последовавший за «смутьяном» кандидат был не столь эмоционален, но настроен также критически. Заведующий подразделением учреждения «Челябинская централизованная клубная система» Александр Паластров напомнил об угрозе срыва подготовки к отопительному сезону, возникшей, по его мнению, из-за того, что документы не были вовремя подготовлены. Заявил о плохой работе общественного транспорта: так, явные проблемы с ним можно заметить в Металлургическом районе. И хотя ответ его на вопрос, может ли он посмотреть на все перечисленные проблемы с точки зрения главы города, вряд ли жюри удовлетворил, возразить ему также не сумели. «Нужно заранее все делать», – заявил г-н Паластров. Сложно спорить с таким утверждением.

Штурман учебной авиабазы ЧВВАКУШ Павел Сидорович не отличался изобретательностью в указании проблем города. Что логично – все они на поверхности. Это демография, инвестиционная привлекательность, экология, транспорт. Отметил он и недостаток культурных мероприятий.

Городские власти должны отдавать приоритет коренному населению, а также задуматься о поддержке малоэтажного строительства, заявил кандидат.

Арбитражный управляющий Дмитрий Стариков, начав с ухудшающейся экологии города, решил не концентрироваться на конкретике, отдав предпочтение принципам управления. «Команда мэра – основа работы всей администрации, у него должны быть грамотные заместители. Если они работают плохо, то отвечать приходится главе города, – заявил претендент. – Мы должны и упреждать (кризисы. – прим. РИА «Новый День»), и правильно реагировать. Разрешать конфликты в кратчайшие сроки, открыто доносить до населения все свои действия».

И следующий кандидат – исполнительный директор компании «Транском» Павел Урсаев – вновь говорил об убыли населения, проблемах в сфере общественного транспорта и дорог. «Я стараюсь в последнее время тщательно следить за жизнью города и не помню ни одной сдачи в срок объекта дорожного строительства, в том числе реконструкции трамвайных путей. Вижу переполненные остановки, обращаю внимание на то, что пересадки для пешеходов часто некомфортны и небезопасны. Пешеходы терпят много неудобств, вынуждены передвигаться прыжками из-за луж, грязи, обрывистых тротуаров», – отметил челябинец.

И, один из немногих, предложил конкретное решение. «Нужно внедрять интеллектуальную систему управления дорожным движением, – уверен г-н Урсаев. – Городу это будет стоить около 80 миллионов рублей, в сравнении с миллиардами на строительство новых дорог это копейки. Я считаю, что интеллектуальная система позволит на 30% разгрузить движение».

А в качестве инструментов пополнения бюджета претендент предложил закончить проект платных парковок в центре Челябинска и сделать платным движение грузового транспорта по городу.

Менеджер компании «Комус» Алексей Фомин предложил следить за ремонтом инженерных сетей в режиме онлайн, создав своеобразное реалити-шоу. А еще напомнил, что совсем недавно шли разговоры про перенос ЧЭМК, признавшись, что не верит в такое развитие событий – «легче все-таки улучшить систему очистки».

Последним по списку среди выступающих стал глава Калининского района Владимир Шамне. Чиновник, некогда занимавший должность вице-мэра Челябинска, предложил перейти от конкуренции с Екатеринбургом к взаимодополнению. А заодно (видимо, прекрасно понимая, что кресло мэра ему не светит) – взять на вооружение идею свердловчан о «сильных районах», предлагающую наделить районные администрации широкими полномочиями.

Закончил свое выступление чиновник заверением, что «готов продолжать работу на благо города в любом качестве».

Челябинск, Виктор Елисеев

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