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NewDayNews.ru

Четверг, 7 ноября 2024, 21:41 мск

Новости Челябинск

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«ЧЭМК никуда не денется» и маленькая «смута»: в Челябинске закончился конкурс на должность мэра

Кандидаты на пост главы Челябинска завершили выступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный претендент на пост мэра Алексей Лошкин, сейчас исполняющий полномочий главы города, выступал под 13-м порядковым номером. Чуть позднее он опубликовал свои тезисы в «Телеграме».

Прежде всего, он заявил о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры, а также комплексном развитие территорий. Город продолжит, по его словам, участие в национальных проектах – строительство детских садов и школ, благоустройство, создание полноценной инфраструктуры для жизни.

В сфере экологического благополучия он заявил о строительстве комплексов снеготаяния с системой очистных сооружений, наращивании зеленых «легких» города, бережливом отношении к городским лесам.

В развитии социальной сферы анонсировал создание молодежных и волонтерских центров, культурного кластера, модернизацию и реконструкцию парков города, открытие центров активного долголетия.

Кроме того, чиновник заявил о планах создания в каждом районе центров психологической помощи для военнослужащих – участников СВО и членов их семей.

«В части работы администрации вижу, что нужно уделить больше внимания взаимодействию с людьми. Каждое обращение должно быть не просто принято, но и внимательно рассмотрено», – подчеркнул чиновник.

Также претендент пообещал пересмотреть полномочия глав районов, чтобы они решали больше вопросов на местах. А еще – повысить привлекательность муниципальной службы – в первую очередь, достойной оплатой труда.

Следовавший за фаворитом 48-летний рабочий Челябинского кузнечно-прессового завода Павел Милешин посетовал на снегопады, вновь сковавшие крупнейшие дороги города. Не прошел мимо демографии и СВО, недостаточной укомплектованности общественного транспорта. А закончил тем, что нужно готовиться к переезду на Урал крупных корпораций в рамках некой федеральной программы.

Далее выступил директор Славинской начальной общеобразовательной школы Андрей Мищенко. И он оказался первым, кто заговорил о сохранении преемственности. Только так, заверил кандидат, город сможет противостоять вызовам. А также сохранит статус оружейной мастерской России и гаранта ее суверенитета.

Впрочем, когда дело дошло до образования, южноуралец решил даже покритиковать власти. «Под завуалированным предлогом патриотического воспитания деньги уходят в структуры, которые этим не занимаются. Все сообщения властей о поддержке педагогов ложные, одна ставка предполагает такую нагрузку, что происходит выгорание», – не выдержал педагог.

В выступлении следующего кандидата – генерального директора логистического центра FORWARD Светланы Мячковой – внезапно всплыла уже подзабытая история упущенного саммита БРИКС и ШОС, на проведение на которого в 2020 году претендовал Челябинск. «Это серьезно повлияло на имидж города. Мы ждали, готовились, – посетовала челябинка. – Очень нужно, чтобы у нас все-таки прошло такое большое международное событие в ближайшие два-три года».

А еще г-жа Мячкова предложила проводить большую пресс-конференцию мэра «как у президента».

Следует отметить, что она была единственной, кто вспомнил при подготовке выступления о стратегии развития города до 2035 года.

Время шло, кандидаты сменяли друг друга, и все уже начинали откровенно скучать. Но тут «на поле» буквально ворвался пенсионер МВД, юрист и, можно сказать, «почетный претендент» (это уже третий конкурс на пост мэра Челябинска, в котором он участвует) Георгий Невский. В начале выступления он поздравил всех присутствующих «с сегодняшним знаменательным днем – 7 Ноября – днем Великой революции или Октябрьского переворота». И обрушил на головы членов комиссии полную обличительного пафоса речь. «Мы с вами вовлечены в странную игру, называемую выборами мэра. Мне думается, это последнее такое мероприятие. Как родители – в Деда Мороза, власти предлагают нам верить в выборы», – огорошил чиновников южноуралец.

«Горожане чувствуют себя заключенными большой тюрьмы, – продолжал обличать кандидат оторопевшую комиссию. – Не имеют возможности влиять на этот фарс. Они для депутатов и чиновников – мясо, расходный материал. Отношение друг к другу, возможность задавать неудобные вопросы, поднимать острые проблемы даст возможность не доводить до трагедий. Не вычеркивайте из памяти трагические страницы истории».

Впрочем, представители комиссии достаточно быстро пришли в себя и досрочно прервали выступление горожанина, заявив обиженно, что, тогда как он выступает от имени десятков человек, в городе проживает полтора миллиона (на самом деле – нет).

Последовавший за «смутьяном» кандидат был не столь эмоционален, но настроен также критически. Заведующий подразделением учреждения «Челябинская централизованная клубная система» Александр Паластров напомнил об угрозе срыва подготовки к отопительному сезону, возникшей, по его мнению, из-за того, что документы не были вовремя подготовлены. Заявил о плохой работе общественного транспорта: так, явные проблемы с ним можно заметить в Металлургическом районе. И хотя ответ его на вопрос, может ли он посмотреть на все перечисленные проблемы с точки зрения главы города, вряд ли жюри удовлетворил, возразить ему также не сумели. «Нужно заранее все делать», – заявил г-н Паластров. Сложно спорить с таким утверждением.

Штурман учебной авиабазы ЧВВАКУШ Павел Сидорович не отличался изобретательностью в указании проблем города. Что логично – все они на поверхности. Это демография, инвестиционная привлекательность, экология, транспорт. Отметил он и недостаток культурных мероприятий.

Городские власти должны отдавать приоритет коренному населению, а также задуматься о поддержке малоэтажного строительства, заявил кандидат.

Арбитражный управляющий Дмитрий Стариков, начав с ухудшающейся экологии города, решил не концентрироваться на конкретике, отдав предпочтение принципам управления. «Команда мэра – основа работы всей администрации, у него должны быть грамотные заместители. Если они работают плохо, то отвечать приходится главе города, – заявил претендент. – Мы должны и упреждать (кризисы. – прим. РИА «Новый День»), и правильно реагировать. Разрешать конфликты в кратчайшие сроки, открыто доносить до населения все свои действия».

И следующий кандидат – исполнительный директор компании «Транском» Павел Урсаев – вновь говорил об убыли населения, проблемах в сфере общественного транспорта и дорог. «Я стараюсь в последнее время тщательно следить за жизнью города и не помню ни одной сдачи в срок объекта дорожного строительства, в том числе реконструкции трамвайных путей. Вижу переполненные остановки, обращаю внимание на то, что пересадки для пешеходов часто некомфортны и небезопасны. Пешеходы терпят много неудобств, вынуждены передвигаться прыжками из-за луж, грязи, обрывистых тротуаров», – отметил челябинец.

И, один из немногих, предложил конкретное решение. «Нужно внедрять интеллектуальную систему управления дорожным движением, – уверен г-н Урсаев. – Городу это будет стоить около 80 миллионов рублей, в сравнении с миллиардами на строительство новых дорог это копейки. Я считаю, что интеллектуальная система позволит на 30% разгрузить движение».

А в качестве инструментов пополнения бюджета претендент предложил закончить проект платных парковок в центре Челябинска и сделать платным движение грузового транспорта по городу.

Менеджер компании «Комус» Алексей Фомин предложил следить за ремонтом инженерных сетей в режиме онлайн, создав своеобразное реалити-шоу. А еще напомнил, что совсем недавно шли разговоры про перенос ЧЭМК, признавшись, что не верит в такое развитие событий – «легче все-таки улучшить систему очистки».

Последним по списку среди выступающих стал глава Калининского района Владимир Шамне. Чиновник, некогда занимавший должность вице-мэра Челябинска, предложил перейти от конкуренции с Екатеринбургом к взаимодополнению. А заодно (видимо, прекрасно понимая, что кресло мэра ему не светит) – взять на вооружение идею свердловчан о «сильных районах», предлагающую наделить районные администрации широкими полномочиями.

Закончил свое выступление чиновник заверением, что «готов продолжать работу на благо города в любом качестве».

Челябинск, Виктор Елисеев

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